Román elnök: a hadifelszerelések iránti kereslet lehetőséget teremt a román védelmi ipar fejlesztésére

A hadifelszerelések iránt világszerte megnövekedett kereslet jó fejlődési lehetőséget nyit a román védelmi ipar számára is - jelentette ki Nicusor Dan államfő pénteken a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) elnevezésű nemzetközi fegyverkiállításon tett látogatása alkalmával.

Az elnök szerint jobb lenne a védelemre fordított közpénzeket oktatásra, egészségügyre és "más hasznos területekre" költeni, de ha már a nemzetközi helyzet megköveteli a védelmi beruházások növelését, az ebből fakadó lehetőségeket a román védelmi iparnak is ki kell használnia.

Nicusor Dan kifejezte meggyőződését, hogy Romániának sikerül a május 31-i határidőig az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) valamennyi finanszírozási szerződését megkötni, köztük egy olyan szerződést is, amely pilóta nélküli légi eszközök romániai gyártását teszi lehetővé. Újságírói kérdésre válaszolva a román elnök azt mondta: ez nem azonos, azzal a megállapodással, amelyet Bukarest reményei szerint Ukrajnával dolgoznak ki a következő 1-3 hónapban Ukrajnában kifejlesztett drónok romániai gyártását illetően, de "vannak átfedések".

Az elnök köszönetet mondott az expo szervezőinek, amiért előmozdítják a kapcsolatteremtést a román védelmi ipar és a lehetséges befektetők között. Nicusor Dan négyéves kisfia társaságában látogatott el a vásárra, akivel egyebek mellett megnézték egy Bukarestben kiállított ötödik generációs F-35-ös harci repülőgép fedélzetét.

A román média beszámolói szerint számos olyan pilóta nélküli repülő eszközt láthatnak a BSDA-2026-on a látogatók, amelyeket az ukrajnai háborúban használnak: felderítő és kamikaze drónokat, harckocsira szerelt drónelhárító rendszereket. A május 13. és 15. között szervezett BSDA-2026 utolsó, a közönség számára is nyitott napján a látogatók egyebek mellett a román hadsereg F-16-os harci repülőit, Patriot rakétaelhárító ütegeit, Piranha V gyalogsági járműveit és HIMARS rakétaütegeket tekinthetnek meg.

A Romaero repülőgépgyár kiállítási területén rendezett BSDA-2026 expón 36 ország 550 védelmi- és repülőgépipari cége képviselteti magát. Az első BSDA-t 2007-ben rendezték meg, a kétévente megrendezett expónak ez a 10. kiadása. A legutóbbi, 2024-es kiállításnak több mint 38 ezer látogatója volt.

(MTI)