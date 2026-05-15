Újabb izraeli katona esett el Dél-Libanonban

Dél-Libanonban aknatámadásban elesett egy izraeli sorkatona, tovább folynak a harcok a tűzszünet ellenére - jelentette az izraeli hadsereg pénteken.

A tűzszünet egy hónappal ezelőtti kihirdetése óta a 20 éves Negev Dagan őrmester a hatodik Libabonban elesett izraeli katona. A február 28-án indított az Oroszlán üvöltése hadműveletben Libanonban eddig 19 izraeli katona halt meg. Dagan a Litani folyó térségében állomásozó izraeli erők ellen indított aknatámadásban vesztette életét.

Péntek reggel légiriadó volt Izrael északi határvidékén egy libanoni lövedék miatt, melyet a hadsereg jelentése szerint elfogtak. A környéken élők erős robbanások hangjairól számoltak be.

A katonaság május végéig lezárta, és zárt katonai területté minősítette a libanoni-izraeli határ Földközi-tengernél fekvő sávját, Ros Hanikra és Ahziv tengerparti övezetét. Civilek csak külön engedéllyel léphetnek be erre a kedvelt kirándulóhelyre.

A libanoni tűzszünet kihirdetése óta eltelt négy hétben is tovább folytak a harcok Izrael és Libanon között.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a térségben a libanoni síita Hezbollah milíciája ellen hajt végre támadásokat, miután evakuálási figyelmeztetéseket adott ki hét falura. Izrael három légicsapást hajtott végre, melyekben járműveket vett célba a tengerparti autópályán Bejrúttól mintegy húsz kilométerre délre.

A további izraeli célpontok között az katonaság jelentése szerint fegyverraktárak és olyan épületek voltak, amelyeket a "terrorszervezet" támadások előkészítésére használt. Emellett több, Izraelre irányított, indításra előkészített rakétakilövőt is lőttek.

(MTI nyomán)