Anyaország :: 2026. május 15. 11:13 ::

Várható volt: Szabó Bence csatlakozik a belügyminiszter kabinetjéhez

Szabó Bence volt rendőrszázados is ott volt a Karmelitánál tartott kormányzati sajtótájékoztatón, ezzel kapcsolatban Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, hogy Szabó a jövőben az ő csapatát fogja erősíteni.

– Ma reggel kezdődött el a Belügyminisztériumban azátadás-átvétel részletes igazgatási szakasza, amiben már Szabó Bence is elkísért engem. Az ő feladata a jövőben az én kabinetemen belül az állomány, a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése, minél erősebben történő becsatornázása, ő az én kabinetemben fog dolgozni a jövőben – jelentette ki Pósfvai, megemlítve, hogy munkajogi kérdések még vannak, tekintve, hogy Szabó Bence korábban távozott az állományból, de ezek áthidalása után máris számít a munkájára a belügyminiszter.

(24)

Korábban írtuk: A Legfőbb Ügyészség jobbnak látta megszüntetni Szabó Bence gyanúsítotti jogállását