Úgy értékeltük, hogy Washington tisztában van Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontjával, figyelembe veszi a kínai aggályokat, és nem támogatja a sziget függetlenségi törekvéseit - közölte Vang Ji kínai külügyminiszter pénteken Pekingben, ismertetve a kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit.
Vang Ji felhívta a figyelmet arra, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök a Tajvan-kérdést a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügyének nevezte, és figyelmeztetett: annak helytelen kezelése akár konfliktushoz is vezethet a két ország között.
A kínai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Tajvan Kína része, a Tajvan-kérdés rendezése és a nemzeti egység megvalósítása pedig kizárólag Kína belügye, amelybe külső erők nem avatkozhatnak be.
Hozzátette: a Tajvani-szoros békéjének és stabilitásának fenntartása Kína és az Egyesült Államok közös érdeke, ennek feltétele pedig a tajvani függetlenségi törekvések elutasítása.
(MTI)