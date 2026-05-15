Anyaország :: 2026. május 15. 12:14 ::

A dolgozók 90 százaléka magyar lesz az új orosházi török gyárban - ígéri a polgármester

A török befektetéssel létrejövő, főként chipsgyártással foglalkozó orosházi gyárban a 441 munkavállaló 90 százaléka magyar lesz – közölte pénteken közösségi oldalán Orosháza polgármestere.

Raffai János (Válaszd Orosházát!-DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd-Zöldek) azt írta, megalakult a beruházó magyarországi leányvállalata Karakan Foods Hungary Kft. néven.

Szerdán a beruházó vállalat szakemberei megtekintették és bejárták az egykori üvegipari cég, a Guardian területét, ahol az új gyár majd működni fog. Az adásvételi folyamat várhatóan június elejéig lezárul; az üzem indításához szükséges műszaki átalakítások tervei már előrehaladott állapotban vannak – írta a Békés vármegyei város vezetője. Korábban azt közölte, az átépítés várhatóan 10–12 hónapot vesz igénybe. A beruházás részeként a gyár területén a dolgozók számára szállást is kialakítanak.

Raffai János közölte, az első 15–20 szakember Törökországban kap képzést, "hogy felkészülten vehessen részt az orosházi gyár elindításában". A helyi gazdák és termelők már a kezdetektől bekapcsolódhatnak az együttműködésbe – jegyezte meg.

A polgármester bejegyzése szerint a későbbiekben további termelési egységek építése is várható.

A Dogus Cay török élelmiszeripari vállalat Törökországon kívüli első üzemét Magyarországon, Orosházán hozza létre, burgonyapehely, kukoricapehely és jeges tea gyártására. Az orosházi beruházás 42 milliárd forintos értéket képvisel, az előző kormány 8,3 milliárd forintos támogatásra tett ígéretet.

A tervek szerint 200 ezer tonna burgonyát és 50 ezer tonna kukoricát fognak Orosházán feldolgozni; az itt előállított termékek legalább 85 százalékát a külföldi piacokon fogják eladni.

A Dogus Cay vállalat családi vállalkozásként indult, ma már 12 gyárat üzemeltet, évente 2 millió tonna élelmiszeripari alapanyagot dolgoznak fel világszerte, és 70 ezer gazdálkodóval állnak kapcsolatban. Legjelentősebb tevékenységük jelenleg a chipsgyártás: négy üzemük évente 35 millió tonna terméket állít elő, teljes össztermelésünk pedig eléri a 70 millió tonnát.

Orosházán a tervek szerint 2027-től burgonyachips és kukoricaalapú tortilla gyártása indulhat meg helyi és térségi alapanyagokból, ezt követheti a jeges tea gyártása, majd 2029-re egy újabb gyáregység épülhet, amely további élelmiszer-feldolgozásra és gyártásra lesz alkalmas.

(MTI)