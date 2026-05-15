Külföld :: 2026. május 15. 08:16 ::

Horvátországban korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást az üzletekben

A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok éjszakai árusítását - írta pénteken a Jutarnji List című horvát napilap.

A horvát parlament egy nappal korábban fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a városoknak és községeknek, hogy meghatározott időszakokban, illetve a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A korlátozás a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik.

A lap szerint Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel. Splitben azt javasolják, hogy az érintett városrészekben este 8 és reggel 6 óra között tiltsák meg az alkohol árusítását az üzletekben és italboltokban. A város szakmai szolgálatai a rendőrséggel együttműködve dolgozzák ki, pontosan mely területeken vezetnék be a korlátozást.

A spliti önkormányzat közlése szerint az intézkedés célja a közrend védelme, a lakosság életminőségének megőrzése és a fenntartható turizmus erősítése. A dalmát városban az elmúlt években egyre több gondot okoztak a késő éjszakai órákban ittas, randalírozó turisták.

Más települések, köztük Zágráb, korábban azt jelezték, hogy a törvény hatálybalépése után döntenek arról, alkalmazzák-e az új szabályozási lehetőséget.

A horvát kormány a módosítást a közegészség, a közrend és a nyugalom, valamint a kulturális örökség és a környezet védelmével indokolta. A törvény emellett szigorítja az alkoholos és energiaitalok kiskorúaknak történő értékesítésének szabályait is: a kereskedők megtagadhatják az eladást, ha felmerül a gyanú, hogy a vásárló kiskorú.

A Jutarnji List emlékeztetett arra, hogy hasonló szabályokat korábban Spanyolország egyes, túlzott turizmus által érintett térségeiben, valamint Portóban is bevezettek.

(MTI)