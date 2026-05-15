Gazdaság, Háború :: 2026. május 15. 18:40 ::

Érezhető gazdasági gyengülés bontakozik ki Németországban a gazdasági minisztérium szerint

A német gazdasági minisztérium szerint az iráni háború következményei egyre erősebben fékezik a német gazdaságot, és a vártnál kedvezőbb év eleji teljesítmény után a második negyedévben már jelentős konjunkturális lassulás várható. A minisztérium májusi helyzetjelentése szerint "érezhető gazdasági gyengülés" jelei rajzolódnak ki, miközben az emelkedő energia- és nyersanyagárak, az ellátási láncok problémái és a bizonytalanság egyszerre terhelik a vállalatokat és a háztartásokat.

A tárca hangsúlyozta: a következő hónapokban továbbra is nagy volatilitás várható az energia-, nyersanyag- és pénzügyi piacokon. A gazdasági kilátások nagyban attól függnek, meddig tart a közel-keleti konfliktus, illetve milyen mértékben akadályozza a kereskedelmi útvonalakat és a termelési kapacitásokat. A minisztérium szerint azonban még a helyzet enyhülése után is tartósan érezhetők maradhatnak a magasabb energia- és nyersanyagárak, valamint az ellátási láncok zavarai.

A német kormány már több mint három hete megfelezte idei növekedési előrejelzését: a korábbi prognózis helyett már csak 0,5 százalékos GDP-bővülést vár 2026-ra. Katherina Reiche gazdasági miniszter korábban úgy fogalmazott: a közel-keleti eszkaláció Németországot és más országokat is visszavetett gazdaságilag, miközben az iráni háború felhajtotta az energia- és nyersanyagárakat.

Az év elején ugyanakkor még kedvezőbb adatok érkeztek: a német statisztikai hivatal, a Statistisches Bundesamt (Destatis) adatai szerint a német GDP az első negyedévben 0,3 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest.

A minisztériumi jelentés szerint az iráni háború kezdete óta a német gazdaság hangulati mutatói jelentősen romlottak. A vállalatokat különösen a további energia- és nyersanyag-drágulástól való félelem, valamint az egyre érzékelhetőbb ellátási láncfeszültségek terhelik. Az olajárak a konfliktus kirobbanása óta jelentősen emelkedtek, mivel a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult.

A magas energiaárak különösen az energiaintenzív német iparágakat sújtják. A Destatis pénteken közzétett adatai szerint az energiaintenzív iparágak termelése 2022 februárja - az ukrajnai háború és az azt követő szankciók kezdete - és 2026 márciusa között szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 15,2 százalékkal csökkent, miközben a teljes ipari termelés visszaesése 9,5 százalék volt.

A legnagyobb termeléscsökkenést az üveg-, kerámia- és építőanyag-ipar szenvedte el, ahol 25 százalékos visszaesést mértek. A papíriparban 18,5 százalékos, a vegyiparban 18,1 százalékos csökkenést regisztráltak, míg a fémipar teljesítménye 12,9 százalékkal esett vissza. Kivételt csak az ásványolaj-feldolgozás jelentett, ahol 24,6 százalékkal nőtt a termelés.

A visszaesés munkahelyek megszűnésével is járt. A Destatis szerint 2026 márciusában 794 400-an dolgoztak az energiaintenzív iparágakban, ami 6,3 százalékkal, mintegy 53 200 munkahellyel kevesebb a 2022. februári szintnél. A legnagyobb létszámcsökkenést a papíriparban és a fémiparban mérték.

A statisztikai hivatal adatai szerint az energiaintenzív ágazatok 2024-ben az ipari energiafogyasztás 75,6 százalékát adták. A legnagyobb energiafogyasztó a vegyipar volt 27,9 százalékos aránnyal, ezt követte a fémipar 23,7 százalékkal és az ásványolaj-feldolgozás 10,7 százalékkal. Az energiaintenzív ágazatok legfontosabb energiahordozója a földgáz volt 26,3 százalékos részaránnyal.

A német lakásépítési szektorban is romlik a hangulat. Az ifo gazdaságkutató intézet felmérése szerint áprilisban a lakásépítő ágazat üzleti hangulatindexe mínusz 19,3 pontról mínusz 28,4 pontra zuhant, ami 2022 áprilisa óta a legerősebb havi romlás. Klaus Wohlrabe, az ifo felméréseinek vezetője szerint a geopolitikai bizonytalanság immár a német lakásépítést is sújtja, miközben a sérülékeny ellátási láncok és az emelkedő finanszírozási költségek egyszerre jelentenek kockázatot az ágazat számára.

A német kormány eközben átfogó reformcsomag előkészítésén dolgozik. Friedrich Merz kancellár a vállalatok versenyképességének javítását nevezte prioritásnak. A kormánykoalíció a parlamenti nyári szünetig nyugdíj-, adó-, munkaerőpiaci és bürokráciacsökkentési reformokat tartalmazó csomagot kíván elfogadni.

(MTI)

Korábban írtuk: Kifütyülték a német kancellárt egy szakszervezeti gyűlésen