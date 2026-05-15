Anyaország :: 2026. május 15. 13:48 ::

Nem tervez lemondani a legfőbb ügyész, állítása szerint soha nem érzett politikai nyomást

Az ATV Egyenes beszéd vendége volt a legfőbb ügyész, aki kijelentette, hogy sosem volt köze a politikához, mindig az igazságszolgáltatásban dolgozott, és nem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában.



Fotó: Szollár Zsófi / Index

Nagy Gábor Bálint támogatja a vagyonvisszaszerzés lehetőségeinek szélesítését és az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, viszont nem ért egyet az ügyészség Igazságügyi Minisztérium alá rendelésének gondolatával. A legfőbb ügyész – aki folytatná a megkezdett szakmai munkát – az egyre eredményesebb ügyészségi nyomozások okairól is beszélt.

Azokra a kritikákra, amelyek szerint az ügyészség az elmúlt tizenhat évben pajzsként működött a politika számára, Nagy leszögezte, hogy sem ügyészként nem tapasztalt ilyesmit, sem 2025. júniusi megválasztása óta.

Az interjúban megerősítette, hogy szakmai tevékenységét igyekezett magas színvonalon végezni, kizárva a „külvilágot”. Ennek érdekében fontosnak tartja, hogy amennyire csak lehet, távol tartsa magát a politikától.

Tóni, Barbara és Ádám

Arra a kérdésre, hogy tudja-e, kicsoda a nyilvánosság számára is ismert „Tóni, Barbara és Ádám”, a legfőbb ügyész elmondta, hogy hallott az ügyről, és tudja, hogy kikkel hozzák összefüggésbe a neveket, de nem tud róla konkrétumokat mondani. A nevek Magyar Péter hangfelvételén kerültek nyilvánosságra, amelyen Varga Judit egykori igazságügyi miniszterrel beszéltek.

Állítása szerint nem nézett bele ezekbe a dokumentumokba, mert megbízik kollégáiban, akik kiterjedt nyomozást folytattak az ügyben, majd azért nem mentek tovább egy pontnál, mert nem volt kellő bizonyíték. Az ügyben Varga Juditot is meghallgatták tanúként, de ő vallomásában részben más képet festett, és nem tudta megerősíteni a hangfelvételen elhangzottakat.

Nagy Gábor Bálint hozzátette, hogy új bizonyítékok esetén természetesen újra meg lehet nyitni az aktákat. 2023. január 1-je óta ugyanis lehetőség van arra, hogy az eljárást megszüntető ügyészségi határozatokat bárki megtámadja a bíróság előtt felülbírálati indítvánnyal. Érkezett ugyan ilyen indítvány, de a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírója helybenhagyta az ügyészség döntését, és elutasította a felülbírálati kérelmet.

A dokumentumokba való beavatkozás gyanújáról – amely az egyik érintett személy nevéhez kapcsolódott – a legfőbb ügyész elmondta: a kollégái ezt is alaposan megvizsgálták.

A legfőbb ügyész hangsúlyozta: önmagában az, hogy nevek hangzottak el egy hangfelvételen, nem jelent bizonyítható bűncselekményt. Ahhoz konkrét, bíróság előtt megálló bizonyíték szükséges, ez volt az, amin az ügy megbukott.

Korábban Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője azt nyilatkozta, hogy tudják, ki Tóni, Barbara és Ádám.

MNB-ügy-fejlemények

Rónai Egon ezután az MNB-ügy néven ismert „Matolcsy család csodálatos meggazdagodásáról” kérdezte a legfőbb ügyészt, aki szerint nincs összefüggés az ügyben tett lépések (nyomozási hatáskörbe vonták az ügyet) és az országgyűlési választás között.

Az ügyészség akkor döntött a hatáskörelvonás mellett, amikor a rendőrségtől kért összefoglaló tényállás – amelyben azt kérték, írják le, hogy nagyjából mit sikerült megállapítani – jogilag értelmezhető formában nem érkezett meg. Ez volt az a jelzés, amely alapján a felügyelő ügyészek úgy ítélték meg: valami nincs rendben, és itt az ideje átvállalni a nyomozást.

Az ügynek jelenleg több párhuzamos szála fut. Volt feljelentés a PADME és más jegybanki alapítványok működéséről, külön eljárás indult a kecskeméti szállodát és a Neumann Egyetemet érintően, és fut egy önálló pénzmosási szál is. Ezeket részben együtt, részben külön kezelik. Nagy Gábor Bálint elmondta: az ügyészségi nyomozásba jelenleg az egyik szál – a székhelyátvitellel kapcsolatos ügy – már bekerült, a pénzmosási szál pedig azzal összefüggésben fut párhuzamosan.

A nyomozás előrehaladásáról elmondta, hogy újabb dokumentumokat foglaltak le az Állami Számvevőszéktől, amely az egész ügyet feltárta, és további eljárási cselekmények vannak tervben.

Aki bűncselekményt követett el ebben az ügyben, azt bíróság elé fogjuk állítani, és a bűnösséget meg fogjuk állapítani – szögezte le.

Kedvező fordulat

A legfőbb ügyész szerint a politikai változás kedvező hatással lehet a nyomozásokra: egy rezsimváltás után elindulhat egy versenyfutás az elkövetők között.

Amikor van egy ilyen fajta rezsimváltás, akkor vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy érdemes megszólalni – fogalmazott.

„Ez nekünk, hatóságoknak tökéletes alkalom, mert akkor információkat tudunk szerezni” – tette hozzá. Arra a felvetésre, hogy Hadházy Ákos éveken át tucatnyi ügyet jelzett, amelyekre alig indult nyomozás, azt válaszolta: ezek az ügyek nem évültek el, és vannak olyanok, amelyeket most vesznek elő újra.

A műsorban felmerült az is, hogy az Igazságügyi Minisztérium alá rendelnék az ügyészséget, amit Nagy Gábor Bálint határozottan ellenzett. Támogatja ugyanakkor az Európai Ügyészséghez való csatlakozást – mint mondta, korábban is ez volt az álláspontja, mert sokkal egyszerűbbé tette volna például az uniós pénzekkel kapcsolatos ügyek kezelését.

(Index)