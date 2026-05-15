2026. május 15. 10:20

Petőfi Sándor nevét viseli ismét a Budaörsi úti laktanya

Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya, a bejárat feliratát péntek reggel leplezte le Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka.

Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta: ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya "ma visszakapja méltó nevét". Egy laktanya nemcsak egy név, nemcsak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt - tette hozzá.

A tárcavezető kiemelte: a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént - mondta.

Ruszin-Szendi Romulusz felidézte: a Petőfi laktanya nevét 2023-ban Mária Teréziára változtatták. "A korábbi honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf döntése nyomán történt mindez, és nem a katonák kérésére. Nem a katonákért, hanem egy olyan döntésként, amely nem a közösséget, hanem saját szempontokat szolgált" - fogalmazott, majd különösen visszásnak nevezte, hogy mindezt éppen a Petőfi-emlékévben követték el. Egy olyan magyar hős évében, akinek a neve a szabadság, a bátorság és a nemzeti tartás jelképe - mondta.

A honvédelmi miniszter emlékeztetett: 2025 februárjában tett ígéretet arra, hogy a laktanya visszakapja a nevét. "Azt a nevet, amelyet minden generáció ismer, amelyet minden katona sajátjának érez" - mondta.

A tárcavezető úgy fogalmazott: "a Mária Terézia felirat lekerül, és a helyére visszakerül az, ami oda tartozik. Nem rombolunk, helyreállítunk. Helyreállítjuk a hagyományt. Helyreállítjuk a tartást, az identitást. Helyreállítjuk azt a nevet, amely mögött a magyar katonák generációi állnak, mert vannak nevek, amelyek nem lecserélhetők, mert vannak helyek, amelyek nem egyszerűen léteznek, hanem összekötnek bennünket. A Petőfi laktanya ilyen". A haza minden előtt! - zárta beszédét.

(MTI)