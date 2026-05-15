Független Benzinkutak Szövetsége: életben maradhatnak a kis benzinkutak

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék-készlet egy részének felszabaditásáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak.

Az elnök hangsúlyozta, hogy ez a felszabadított üzemanyag-mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát.

A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük, ami "nyilvánvalóan lehetetlen".

Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag-mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszert találjanak ki és vezessenek be.

A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből.

Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás.

Egy nappal korábban gazdasági szakemberek nyílt levelet küldtek Kapitány Istvánnak, amelyben a a védett üzemanyagárak megszüntetését szorgalmazzák. Egyebek mellett azt írták, elengedhetetlennek tartják a lakosság tájékoztatását arról, hogy a jelenlegi üzemanyagárak további fenntartása belátható időn belül az eddigieknél is sokkal súlyosabb gazdasági problémákhoz vezethet. Ezért szükséges a védett üzemanyagárak mielőbbi kivezetése, és az üzemanyagok jövedéki adójának megemelése legalább a védett ár bevezetése előtti szintre, ezzel egyidejűleg pedig bizonyos mértékű szociális kompenzáció a lakosság széles rétegei számára.

Kifejtették, hogy a védett ár éppen akkor ösztönöz a benzin és a gázolaj fogyasztásának növelésére, amikor azt csökkenteni kellene. Ugyanis "nem szabad azt az illúziót táplálnunk, hogy az iráni háború hatása az energiaárakra csak rövid átmeneti jelenség" - amint azt az Európai Bizottság is megállapította - írták. Hozzátették, hogy az iráni háború folytatódása és esetleges kiterjedése további hiányhoz és akár hordónkénti 200 dolláros olajárhoz vezethet.

A bajt tovább tetézi, hogy Magyarországon nagyrészt leállt az import, mivel az alacsony áron rögzített hazai nagykereskedelmi ár miatt nem hoznak be kőolajterméket külföldről. A benzinkutak számára a védett üzemanyag esetén előírt nulla nagyon alacsony árrés, illetve a romló ellátás miatt az is várható, hogy egyre több benzinkút fog bezárni, ahogy ez 2022-ben is történt. Ennek következtében pedig a benzinárstop 2022 végi kivezetése után többe került itthon az üzemanyag, mint akkor került volna, ha a benzinárstopot nem is vezetik be. Hasonló várható most is, ha sokáig fennmarad a védett ár intézménye - fogalmaztak.

Megjegyezték azt is, hogy az üzemanyag ilyen jellegű ártámogatása mindenekelőtt a gazdagoknak kedvez: a magyarországi lakosság leggazdagabb 10 százaléka ugyanis mintegy tízszer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebb 10 százaléka, és így a mesterségesen alacsonyan tartott árral az előbbiek tízszer annyi támogatást kapnak, mint az utóbbiak. Tehát döntő mértékben olyanok kapják a támogatást, akiknek erre egyáltalán nincs szükségük.

A védett ár csak látszólag segíti a lakosságot és a vállalkozásokat, hiszen végső soron mindenki megfizeti az üzemanyagok valós költségét valamilyen módon: áruhiány, későbbi magasabb árak, szennyezett levegő vagy éppen alacsonyabb állami jóléti kiadások formájában, hiszen akár több százmilliárd forint bevételkiesést jelenthet az - egyébként is brutális hiánnyal küszködő államháztartás számára - fogalmaztak.