Háború :: 2026. május 15. 14:34 ::

Az Európa Tanács külügyminiszterei megállapodtak az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról

Elfogadták a végrehajtási megállapodást az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntetteivel foglalkozó különleges törvényszék létrehozásáról az Európa Tanács külügyminiszterei a Moldovában tartott pénteki ülésükön - jelentette be az ukrán külügyminisztérium.

A tárca közlemény szerint az ülésen 36 ország és az EU hagyta jóvá a kibővített részleges megállapodást a törvényszék vezető testületének létrehozásáról, amely a bíróság harmadik alapító dokumentuma.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter felszólalásában történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt, hangsúlyozva, hogy a hágai különleges törvényszék - akárcsak 80 évvel ezelőtt a nürnbergi per - "helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után". Megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindig is be akart kerülni a történelembe, és ez a bíróság segíteni fog neki ebben.

