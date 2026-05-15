Elvontatták a Gyomaendrődnél kisiklott vasúti kocsikat

Visszaemelték a sínre, majd elvontatták a vasúttársaság munkatársai péntekre virradóra annak a vonatnak a kocsijait, amely csütörtökön siklott ki a békéscsabai vasútvonalon Gyoma vasútállomás (Gyomaendrőd) és Csárdaszállás között - tájékoztatta a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken az MTI-t.

A szakemberek megkezdték a helyszíni szemlét. Az már most látszik, hogy jelentős károk keletkeztek: mintegy 600 vasúti betonalj, a felsőágyazat, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak - közölte Hegyi Zsolt.

Azt írta, hogy a sérült járművek elvontatása után a kétvágányú pálya balesetben nem érintett vágánya járhatóvá vált, a vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között.

A Békés InterCity (IC 7404) a Keleti pályaudvarról csütörtök 12:10-kor indult Lőkösházára. A szerelvény egy mozdonyból és öt kocsiból állt; négy kocsi siklott ki. A vonaton 240 ember tartózkodott, egy közülük könnyebben, egy pedig súlyosan megsérült. Utóbbit mentőhelikopter vitte kórházba, az utasok MÁV-buszokkal folytatták útjukat Békéscsaba felé.