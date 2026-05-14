Anyaország :: 2026. május 14. 21:49 ::

A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermék-készletből

A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből.

Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben, indoklása szerint üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás.

A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatában, viszonteladó partnerei, magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki, Magyarország határain belüli, töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából.

A felajánlott készletekből legkésőbb 2026. június 30-áig lehet vásárolni. A felszabadított készlet jövedéki adó, általános forgalmi adó és a tagi hozzájárulás nélküli értékesítési ára a 95-ös oktánszámú motorbenzinnél nettó 270,25 forint, a motorikus gázolajnál nettó 300,48 forint literenként.

Tag viszonteladó partner részére történő értékesítés esetén az ár legfeljebb 286 forint, illetve 315 forint.

A rendelet szerint a felszabadított készlet visszapótlását a szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-ig be is kell fejeznie. A szövetség a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania.

(MTI)