Háború :: 2026. május 15. 19:46 ::

Megérkezett az Arab-tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép-hordozó

Megérkezett a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó vezette kötelék az Arab-tengerre, ahol szükség esetén részt vesz a Hormuzi-szoros biztosítását célzó misszióban - jelentette be Alice Rufo francia hadügyminiszter pénteken.

Elmondta: Franciaország célja, hogy segítsen helyreállítani a szoroson keresztül a szabad hajózást, kizárólag védelmi jelleggel, és a nemzetközi jog teljes tiszteletben tartásával. A miniszter szerint a kötelék jelenléte a Perzsa-öböl térségében lehetővé teszi a helyzet felmérését, és súlyt ad az ország részvételének a globális diplomáciában.

A kötelék május 6-án haladt át a Szuezi-csatornán, majd több napot töltött Dzsibutiban, ahol Franciaország katonai támaszpontot tart fenn.

Franciaország és Nagy-Britannia április 17-én Párizsban 51 ország részvételével nemzetközi találkozót rendezett a Hormuzi-szoros helyzetéről. A megbeszélést követően Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette: a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága - amennyiben a körülmények lehetővé teszik.

(MTI)