Háború :: 2026. május 15. 08:47 ::

Megint emelkedik a kőolaj ára

Emelkednek az olajárak Donald Trump amerikai elnöknek a közel-keleti helyzettel kapcsolatos újabb kijelentései nyomán.

Percekkel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 107,65 dolláron állt 1,93 dollár (1,83 százalék) drágulással. Szerdán csak minimálisan, 9 centtel nőtt a Brent jegyzése.

Donald Trump a Fox Newsnak adott interjújában azt mondta, kezdi elveszíteni a türelmét Iránnal szemben. "Kötnünk kell egy megállapodást" - tette hozzá az elnök.

Azt is mondta, hogy Kína, amely olajimportjának mintegy 40 százalékát Iránból szerzi be, amerikai kőolaj beszerzését fontolgatja.

"Kielégíthetetlen az energiaéhségük, nekünk pedig korlátlan energiatartalékaink vannak" - jegyezte meg az amerikai elnök. Hozzátette: azt mondta neki Hszi Csin-ping kínai elnök, hogy "tetszik neki az ötlet", hogy olajat vásároljanak az Egyesült Államoktól.

(MTI)