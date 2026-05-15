Emelkednek az olajárak Donald Trump amerikai elnöknek a közel-keleti helyzettel kapcsolatos újabb kijelentései nyomán.
Percekkel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 107,65 dolláron állt 1,93 dollár (1,83 százalék) drágulással. Szerdán csak minimálisan, 9 centtel nőtt a Brent jegyzése.
Donald Trump a Fox Newsnak adott interjújában azt mondta, kezdi elveszíteni a türelmét Iránnal szemben. "Kötnünk kell egy megállapodást" - tette hozzá az elnök.
Azt is mondta, hogy Kína, amely olajimportjának mintegy 40 százalékát Iránból szerzi be, amerikai kőolaj beszerzését fontolgatja.
"Kielégíthetetlen az energiaéhségük, nekünk pedig korlátlan energiatartalékaink vannak" - jegyezte meg az amerikai elnök. Hozzátette: azt mondta neki Hszi Csin-ping kínai elnök, hogy "tetszik neki az ötlet", hogy olajat vásároljanak az Egyesült Államoktól.
