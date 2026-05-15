Anyaország :: 2026. május 15. 15:24 ::

Viccnek szánták a dömösi "katonai behívót"

A korábbi információkkal ellentétben csak egyvalaki kapott hamisított katonai meghívót Dömösön; az elkövető a barátjának, a címzettnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon pénteken emlékeztetett: az Esztergomi Rendőrkapitányság zaklatás vétsége miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírporálon megjelent, hogy Dömösön ismeretlen elkövető hamisított katonai behívót juttatott el többeknek.

Az eljárás során a rendőrök megállapították, hogy csak egyvalaki kapott hamisított dokumentumot, amelyet – egy ismerősén keresztül – a barátja juttatott el hozzá.

A levél kézhezvételét követően rövid időn belül a barátja telefonon felhívta a sértettet, és elmondta neki, hogy a hamisított behívót ő küldte, és az egészet csak viccnek szánta. A nyomozók tanúként kihallgatták a sértettet, aki az elkövetővel szemben magánindítványt nem terjesztett elő - írták.

(MTI)

Korábban írtuk: Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a rendőrség