Extra, Tanulmányok :: 2026. május 15. 18:58 ::

"A pánikkeltő gépezet a 70-es években még a fagyhalállal riogatott"

A Fekete István Szabadegyetem májusi előadásán Király József vegyészmérnök, a klimarealista.hu főszerkesztője vendégeskedett. Előadásának címe Zöldítés vagy butítás? – a tákolmány, amin semmi sem stimmel volt, melynek összefoglalóját alább olvashatják.



Képek: Kiss András Kristóf

Ilyen, hogy klímatudomány nem létezik. Fontos azonban a matematika, kémia, fizika – kezdte a bevezetőt az előadó.

A napenergia az első számú befolyásoló tényező a Föld hőmérsékletének kialakításában, az ember ehhez képest elhanyagolható tényező. A 20. században semmiféle vészes hőmérséklet-emelkedés nem volt – szögezte le.

A pánikkeltő, riogató gépezet a 70-es években még a fagyhalállal riogatott, 80-as évektől találták ki a hőhalált. Maurice Strong és Al Gore volt a két fő pánikkeltő. Ők hoztak létre egy új klímavédelmi szervezetet is.

1941 és 1982 között többszörös volt a szén-dioxid-kibocsájtás, mégsem nőtt a hőmérséklet. Az Egyesült Államokban a legmagasabb hőmérséklet az 1930-as években volt. Melegebb volt, mint ma – mondta.

Szegeden 1940-ig emelkedett a hőmérséklet, aztán 1980-ig csökkent, majd újra emelkedni kezdett – jelentette ki.

Van-e ember okozta klímaváltozás? Nyugat-Európában a szélturbinák felfogják az Atlanti-óceán felől érkező csapadékot, ezért van évről évre Magyarországon is kevesebb csapadék – mondta Király József.

Az éghajlatot vezérlik például a Nap belsejében lezajló folyamatok, a vulkanikus tevékenység, vagy például a teljes napsugárzás.

Az energia nagy részét az atomenergia adja, a megújulók a sor végén kullognak – szögezte le.

Nem teszi fel senki azt a kérdés, hogy mi éri meg nekünk. Alkalmazkodni a változó éghajlathoz, vagy megváltoztatni a tendenciákat?

2005 óta nyugati világ 5000 milliárd USD-t költött klímavédelemre. Németország több mint 1000 milliárd eurót költött éghajlatvédelemre. Mégsem sikerült a szénhidrogéneket visszaszorítani. Céltalan, értelmetlen a vállalkozás – jelentette ki Király.

Hazánkban 100-150 milliárd forint megy el klímavédelemre évente. Ez az összeg a hisztériából profitáló cégek, NGO-k zsebében ugyanilyen mértékű árbevételként csapódik le – mondta az előadó.

A fősodratú média elhallgatja a magasabb szén-dioxid tartalom jótékony hatásait – zárta gondolatait.

Júniusban – a tavaszi félév utolsó előadásának keretében – Teleki Bélát, a CitizenGO kampányigazgatóját hallhatjuk majd, aki Konzervatív értékek védelme a civil ellenállás eszközeivel címmel osztja meg velünk gondolatait.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info