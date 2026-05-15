Külföld :: 2026. május 15. 07:10 ::

Moldovai gazdasági miniszter: 300 ezer vendégmunkást kell importálnunk Indiából, Bangladesből és Pakisztánból

A Moldovai Köztársaság súlyos munkaerőhiánnyal küzd, és a megoldás magában foglalhatja a munkavállalók más országokból történő importját – jelentette ki Eugeniu Osmochescu gazdaságfejlesztési és digitalizációs miniszter a TVR Moldova május 4-i adásában.

A tisztviselő szerint a minisztérium által végzett tanulmány szerint a nemzetgazdaság az Európai Unió minimális termelékenységi szintje alatt van, és körülbelül 300 000 alkalmazottra lenne szükség e különbség csökkentéséhez.



Eugeniu Osmochescu gazdasági miniszter vendégmunkásokkal színesítené Moldova etnikai képét

Eugeniu Osmochescu kijelentette, hogy három fő területet azonosítottak, amelyek fellendíthetik a gazdasági növekedést: az ipart, az információs és kommunikációs technológiát, valamint a mezőgazdaságot. A súlyos személyzeti hiány kapcsán a miniszter azt állítja, hogy a munkaerő importja szükségszerűvé válik.

"Személy szerint hiszem, hogy munkaerőt kell importálnunk. (…) Meg kell tennünk, mert a gazdaságot járműként kell elképzelnünk. A jármű nem indítható be benzin nélkül, (…) és a munkavállalók jelentik ezt az energiát " – magyarázta a miniszter.

Egyúttal elmondta a kötelező hablatyot, hogy nem kell félni, nem fog fájni, mert "ez a folyamat szigorúan szabályozott lesz, és nem veszélyezteti az állambiztonságot."

"A biztonság áll a legfontosabb szempontok között, mert polgáraink biztonságáról beszélünk. A munkaerő importját társadalmunk, államunk és polgáraink védelmének szükségessége szempontjából vizsgáljuk" - mondta Osmochescu.

Az alábbi mondatok biztos ismerősek lesznek a kedves olvasóknak:

Nem illegális migrációról beszélünk. Nem korlátlan embervándorlásról beszélünk. A munkaerő importjáról beszélünk mint szabályozott migrációról, egy bizonyos ideig, bizonyos szegmensekben.

Korábban Osmochescu kijelentette, hogy ezek a munkavállalók Indiából, Pakisztánból, Bangladesből és más délkelet-ázsiai országokból érkezhetnek, ahol a mezőgazdaságban dolgozhatnak.

"Moldova Köztársaságban inaktív lakosság is él, akiknek segíteni fogunk, és akiket be fogunk vonni a munkaerőpiacra " – tette hozzá a miniszter. Csak nem egy jól körülhatárolható etnikai csoport adja ezt az inaktív réteget? Akár rejtett erőforrásnak is nevezhette volna őket Osmochescu.

Az ország munkaképes lakossága évtizedek óta folyamatosan elhagyja az országot. Figyelemre méltó, hogy 2025-ben Moldova lakossága 2,4 millió fő volt, szemben az 1991-es körülbelül 4,4 millióval. A jelenlegi adatok alapján Moldova népessége évi 2,8%-kal csökken. Az ország Romániához való közeledése, valamint esetleges EU-s tagsága - egyes elemzők 2030-2035 közé prognosztizálják Moldova csatlakozását (már ha lesz még akkor EU) - tovább élénkítené a kivándorlást.

KG