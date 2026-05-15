Kigyulladt egy busz, teljes útzár az M0-s autóúton Törökbálintnál

Kigyulladt, és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-s autóúton Törökbálint térségében, az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Törökbálint térségében, az M0-s autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángokat.

Az Útinform a honlapján azt közölte, hogy az érintett pályaoldalt teljes szélességében lezárták, emiatt torlódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat.