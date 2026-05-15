Anyaország :: 2026. május 15. 10:29 ::

Magyar Péter még a Karmelita-kordon lebontásával is egykori példaképét utánozza

Pénteken ismét a Karmelitába, Orbán Viktor egykori munkahelyére látogatott Magyar Péter, aki ezúttal Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel, valamint Szabó Bencével, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosával érkezett az épület Sándor-palotához közelebb eső bejáratához. Magyar a helyszínen azt mondta, hogy 2021 óta áll kordon a Karmelita Palota körül, és azt kérte a belügyminisztertől, hogy bontsák le a kordont, amit szimbolikusan meg is kezdtek.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

Egyúttal azt kérte Pósfaitól, hogy utasítsa a helyszínen lévő rendőrséget, hogy bontsák le teljesen a kordont. Magyar később emlékeztetett, hogy Orbán Viktor 2007-ben a Parlament körül lévő kordont bontotta le a Fidesz képviselőivel, ezután Magyar azt ígérte, hogy Magyarországon többé nem lesznek kordonok. A Telex helyszínen tartózkodó munkatársa szerint a Karmelitát védő kordon szimbolikus bontásának kezdete után beengedték az újságírókat a kordon mögé.

Ezután Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy miközben a Lázár János építési és közlekedési miniszter egy sor fontos beruházást állított le az utóbbi években, mindig volt sok százmilliárd forint a Várban található kormányzati épületekre, de erről nem kérdezték meg az embereket. Vitézy felsorolta, hogy a várbeli épületeket úgy újították fel, hogy lehet róluk ízlésbeli vitákat folytatni, hiszen vannak köztük álműemlékvédelmi épületek.

Magyar arról beszélt, hogy a Karmelita korábban sosem volt miniszterelnöki iroda, hanem például színház volt és kolostor. A miniszterelnöknek korábban a Sándor-palotában volt az irodája. Ezután Vitézy Dávid odaszúrt Orbánnak, amikor azt mondta, ha már a Sándor-palota másé lett, akkor a volt miniszterelnöknek is kellett hasonló iroda, „reprezentatív, városra néző terasszal”

Magyar az elmúlt napokban sorra végigjárta a Budai Várnegyedben található kormányzati épületeket. Videón megmutatta a Karmelita belső tereit, valamint a Belügyminisztérium milliárdokért felújított épületét. Magyar Péter a Tisza Párt választási győzelme után bejelentette, hogy miniszterelnökként nem a Karmelitában végzi majd tevékenységét, hivatala az eddigi Építési és Közlekedési Minisztérium épületében lesz, az Alkotmány utca 5. szám alatt.

Frissítés: megnyitják az emberek előtt a Karmelitát, a hétvégére pedig Rogán Antal szivartermét is

Magyar Péter közölte, hogy a kormány át fogja tekinteni, mik lehetnek a budavári épületek legmegfelelőbb funkciói a jövőben, erről társadalmi és szakmai konzultációt is folytatni fognak. Azt megígérte, hogy „torzó” nem marad, senki nem érdekelt abban, hogy félig megépült épületek maradjanak a várnegyedben. A cél az, hogy kötséghatékony módon fejezzék be a projekteket.



Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az azonban már eldőlt, hogy Rogán Antal egykori minisztériumának épületébe költözik a Szociális és Gyermkevédelmi Minisztérium.

Magyar Péter azt mondta, azt a pénzt már nem tudják visszaadni azoknak, akiknek szükségük lett volna rá, de így egy szimbolikus döntést hoztak.

Bejelentette azt is, hogy megnyitják az emberek számára a Karmelitát, illetve a hétvégére Rogán Antal egykori székhelyét, benne a szivarszobát is. A miniszterelnök jelezte, hogy létrehoztak egy honlapot (szabadkarmelita.hu), itt bárki foglalhat időpontot, egy látogatás keretében lehet majd megtekinteni a Karmelitát és Rogán egykori minisztériumának egyes helységeit. A Karmelitában ellenben látogatható lesz a miniszterelnöki lak- és irodarész, a terasz, a kert, és az Orbán Viktor kormányüléseinek helyet adó terem is.