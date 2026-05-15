Anyaország :: 2026. május 15. 09:43 ::

Felmérés: még a Fidesz-szavazók több mint fele is elszámoltatást akar - fogalmuk sincs, ki lehetne Orbán utódja

A 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Pártra 69, a Fideszre 23 százalék szavazna a választani tudó állampolgárok között. A magyar társadalom döntő többsége szerint a kormányváltás után szükség van elszámoltatásra, még a fideszes szavazók több mint fele is ezt várja, és a Fideszre szavazók közel kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről - olvasható a 24.hu-n és a Telexen közzétett kutatásokban.



Rogán Antal és Pintér Sándor, a leköszönő Orbán-kormány tagjai távoznak a miniszterek hivatalos átadás-átvételéről (fotó: Bődey János / Telex)

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztotta a 24.hu pénteki cikkét, amelyben a 21 Kutatóközpont közösségi finanszírozású kutatását ismertetik, e szerint a Tisza Párt jelentősen erősödött a kétharmados parlamenti többséget hozó országgyűlési választás óta: az akkor elért 56 százalék helyett a pártot választani tudók 69 voksolna rá.

A Fidesz ugyanannyival gyengült, mint amennyivel a Tisza gyarapodott: 13 százalékponttal, így 36 helyett 23 százalékon áll - tették hozzá.

Azok körében, akik biztosan részt vennének egy most vasárnapi választáson 71-21-re vezet a Tisza, a teljes népességen belül pedig az arány 60-20, miközben 13 százalék nem tud most pártot választani.

Megjegyezték, hogy a Fidesz zsugorodásából a Mi Hazánk keveset tudott profitálni,: ugyanolyan szinten áll a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók körében, mint ahogyan április 12-én szerepeltek. A Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció támogatottsága is változatlanul 1-1 százalék - tették hozzá.

A Telexen szintén pénteken közzétett kutatási eredmények szerint a korábbi kormányváltásokat követő elbukott kísérletek ellenére a választók háromnegyede most érdemi elszámoltatásra számít, közel negyedük azonban szkeptikusan áll a kérdéshez.

A 21 Kutatóközpont telefonos felméréséből - amit a Telex megrendelésére készítettek május 9. és 13. között ezer ember megkérdezésével - az derült ki, hogy a magyar társadalom döntő többsége, 84 százaléka szeretne elszámoltatást, és csak 13 százaléka gondolja úgy, hogy nincs szükség erre.

A Tisza Párt szavazóinak 97 százaléka támogatja az elszámoltatást, míg a Fidesz-szavazók megosztottak a kérdésben, de még körükben is 52 százalék azoknak az aránya, akik elszámoltatásra várnak - emelték ki.

A válaszadók háromnegyede (75 százalék) valószínűnek tartja, hogy érdemi elszámoltatás várható a következő években, míg 23 százalék szkeptikusan áll a témához, és alig volt olyan, aki nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre - írták.

Úgy folytatták, hogy a fideszesek többsége (53 százaléka) nem hisz az érdemi elszámoltatásban, de a 15 százalékuk nagyon valószínűnek tartja, hogy ez megtörténik a következő években.

A Tisza szavazói nagyon bizakodóan állnak a kérdéshez: 39 százalékuk szerint nagyon, további 53 százalékuk szerint inkább valószínű, hogy érdemi elszámoltatásra számíthat a magyar nyilvánosság, és csak 7 százalékuk kételkedik ebben - áll a kutatásban.

Egy másik felmérésből pedig az derül ki, hogy az áprilisban a Fideszre szavazók közel kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt éléről. A párttól a választás óta eltávolodó szavazók több mint fele szerint azonban az lenne a helyes döntés, ha távozna a pártelnök.

A Fidesz-szavazók 64 százaléka szerint a párt csak Orbán Viktorral létezhet, 28 százalék viszont úgy véli, az lenne a helyes döntés, ha átadná másnak a vezetést. Utóbbi véleményen levők többsége nem tudott utódot megnevezni.

A választáson a Fideszre szavazók mindössze 12 százaléka tudott konkrét nevet is említeni Orbán Viktor utódjaként. A leggyakrabban Szijjártó Pétert említették (5 százalék), és szinte ugyanennyien Gulyás Gergelyt. Néhányan Varga Juditot látnák szívesen Orbán utódjaként, Lázár Jánost mindössze egyetlen válaszadó nevezte meg.

(MTI)