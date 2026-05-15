Gyengült ma a forint

Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az euró jegyzése 361,27 forintra ment fel este hat órára a reggel hét órai 359,56 forintról, a dollárt 310,07 forinton jegyezték 308,80 forint után, a svájci frankot pedig 394,08 forinton 392,92 után.

A forint gyengüléssel fejezi be a hetet: a hétfői kezdés óta az euróval szemben 2,0 százalékot, a dollár ellenében 3,1 százalékot, a svájci frankkal szemben 1,9 százalékot adott le. A forint havi teljesítménye azonban még pozitív, a májusi kezdéshez képest 0,9 százalékkal áll pluszban az euróval és a svájci frankkal, valamint 0,2 százalékkal a dollárral szemben.

Az év eleje óta a forint 6 százalékkal erősödött az euróval, 5,3 százalékkal a dollárral és 4,6 százalékkal a svájci frankkal szemben.

(MTI)