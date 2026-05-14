Külföld :: 2026. május 14. 21:34 ::

Választásokat jelentett be a palesztin elnök - időpont nélkül

Mahmúd Abbász palesztin elnök csütörtökön választások megtartását helyezte kilátásba, de konkrét időpont megjelölése nélkül a Fatah, a Palesztin Nemzeti Felszabadítási Mozgalom rámalláhi kongresszusán felszólalva.

"Felkészülünk a törvényhozási és az elnökválasztás megrendezésére" - jelentette ki a 90 éves Abbász, aki több mint húsz éve tölti be a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöki tisztségét. Egyúttal reformokat is kilátásba helyezett.

A Fatah legutóbb 10 éve tartott legutóbbi kongresszust, akkor Abbászt újraválasztották a mozgalom élére.

A mostani háromnapos tanácskozáson a mozgalom két legfelsőbb vezető testületét, a központi bizottság és a forradalmi tanács tagjait is megválasztják. A 2500 küldött részvételével rendezett kongresszust négy különböző helyszínen tartják egyidejűleg, Rámalláhban, Gázában, Kairóban és Bejrútban, hogy kifejezzék "a mozgalom egységét és nemzeti jelenlétét az anyaországban és a diaszpórában" - közölte Szabri Szaidam, a kongresszusról beszámoló szóvivő.

(MTI)