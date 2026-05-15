A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést - jelentette be a miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken.
Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.
A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint negyedbillió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választás előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni.
