Külföld :: 2025. augusztus 21. 09:59 ::

Több mint félezer embert tartóztattak már le Washingtonban a Trump által elrendelt közbiztonsági intézkedéssorozat részeként

Washingtonban már több mint félezer embert tartóztattak le az augusztus első felében Donald Trump amerikai elnök által elrendelt közbiztonsági intézkedéssorozat keretében – közölte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója szerdán.

Kash Patel a közösségi médiában megjelent közleményében azt írta, hogy mintegy két hét alatt 550 embert tartóztattak le, és további erőforrásokat fordítanak a fellépésekre Washington D.C.-ben, egészen addig, amíg a főváros minden közösségét biztonságossá nem teszik.

Kash Patel közlése szerint csak kedden több helyütt foglaltak le kábítószert és illegálisan tartott lőfegyvereket.

A Fehér Ház szóvivője azt közölte, hogy kedden éjszaka több mint 90 őrizetbe vételről intézkedtek a hatóságok, köztük több bűnöző múlttal rendelkező, illegálisan az országban tartózkodó személyt is letartóztattak.

Az FBI szerdán bejelentette, hogy a főváros bűnelkövetési statisztikáit a jövőben havi rendszerességgel jelenteti meg, a korábbi gyakorlatnál sűrűbben.

Az igazságügyi minisztérium keddi közlése szerint vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a korábbi bűnözési fővárosi statisztikákat manipulálták-e annak érdekében, hogy kedvezőbbnek tüntessék fel a helyzetet.

Szerdán tüntetők zavarták meg J. D. Vance alelnök látogatását Washington központi pályaudvarán (Union Station), aki az oda vezényelt Nemzeti Gárda-tagokkal találkozott Pete Hegseth védelmi miniszter kíséretében. Az aktivisták a Trump-kormányzat intézkedései ellen szerveztek tiltakozást az alelnök megjelenéséhez időzítve.

J. D. Vance kilátásba helyezte, hogy a Trump-adminisztráció által megindított közbiztonsági akciót és a Nemzeti Gárda tagjainak jelenlétét a főváros utcáin az eredetileg tervezett 30 napot követően meghosszabbíthatják. Azt hangoztatta, hogy a katonák mozgósításának első kilenc napja jelentős hatással járt a vasúti pályaudvaron is, ahol "csavargók, kábítószerfüggők, tartósan hajléktalanok, mentális betegségben szenvedők túl hosszú időn keresztül zaklattak, fenyegettek erőszakkal és támadtak meg családokat".

Donald Trump augusztus 11-én rendelte el, hogy a főváros biztonságának helyreállítása érdekében a szövetségi kormány vegye át Washington rendőrségének (Metropolitan Police Department) irányítását, valamint a Nemzeti Gárda egységeit vezényelte az utcákra. A szövetségi hatóságok már azt megelőzően, augusztus 6-tól megerősítették a jelenlétet Washington egyes negyedeiben az éjszakai órákban.

Szerdáig mintegy 1300 katona érkezett Washingtonba, hogy a helyi erőket kiegészítsék, közöttük Ohio, Nyugat-Virginia, Tennessee és Lousiana Nemzeti Gárdájának tagjai.

(MTI)