Titkos észak-koreai katonai bázist fedeztek fel amerikai elemzők a kínai határ közelében

Észak-Korea titkos katonai bázist épített a kínai határ közelében, amelyet legújabb, hosszú hatótávolságú ballisztikus rakétáinak tárolására használ - derült ki egy amerikai elemzőközpont jelentéséből.

A washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ (CSIS) jelentése szerint a rakétabázis mindössze 27 kilométerre van az ország kínai határától. Hozzátették, hogy az Észak-Phjongan tartományban található Szinpung-dong bázis valószínűleg interkontinentális ballisztikus rakétákat tárol, köztük nukleáris képességűeket is.

A fegyverek "potenciális nukleáris fenyegetést jelentenek Kelet-Ázsiára és az amerikai kontinensre" - áll a jelentésben.





The Sinpung-dong Missile Operating Base, an undeclared ballistic missile facility in North Pyongan Province, lies about 27 km from the China-North… ⚠️ North Korea operates a secret, fortified military base with long-range ballistic missiles that could target the U.S. mainland.The Sinpung-dong Missile Operating Base, an undeclared ballistic missile facility in North Pyongan Province, lies about 27 km from the China-North… pic.twitter.com/3m2fLYfkBw August 20, 2025

A bázis egyike annak a 15-20 ballisztikus rakétabázisnak, karbantartó, támogató, rakéta- és robbanófej-tároló létesítménynek, amelyet Észak-Korea soha nem jelentett be.

A CSIS szerint az elemzőközpont jelentése az első alapos, nyílt forrásokból származó tanulmány, amely megerősíti a bázis létezését.

A bázist egy olyan időszakban fedezték fel, amikor az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun nemrégiben országa nukleáris képességeinek "gyors bővítését" szorgalmazta.

A 2019-es hanoi amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó kudarca óta Észak-Korea többször közölte, hogy soha nem fog lemondani fegyvereiről, és nukleáris hatalomnak tekinti magát.

(MTI)