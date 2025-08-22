Külföld :: 2025. augusztus 22. 15:06 ::

A német kormány nem mer szembemenni a terrorállammal

Berlin jelenleg nem tervezi elismerni a palesztin államot, mert azzal aláásná az Izraellel folytatott, kétállami megoldásról szóló tárgyalásokra tett erőfeszítéseket - jelentette ki pénteken a német kormány szóvivője.

"Célunk továbbra is a kétállami megoldás diplomáciai úton való megvalósítása, még ha ez ma távolinak is tűnik. (…) Palesztina elismerése inkább egy ilyen folyamat végén lenne várható, egy ilyen döntés most inkább kontraproduktív lenne" - mondta a szóvivő egy sajtótájékoztatón.

Ausztrália, az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada nemrégiben jelezte, hogy bizonyos feltételek mellett elismerné a palesztin államot.

(MTI)