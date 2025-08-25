Külföld :: 2025. augusztus 25. 09:06 ::

Megszünteti a Penny az élelmiszer-házhozszállítást Németországban

A Penny megszünteti online élelmiszer-házhozszállítási szolgáltatását Németországban, mivel visszaesett a vásárlói érdeklődés. Arról egyelőre nem érkezett hír, hogy a cég más országban is hasonló lépésre készülne – írja a vg.hu

A Penny Németországban megszünteti az online élelmiszer-házhozszállítási szolgáltatását, mivel a vásárlók érdeklődése visszaesett a koronavírus-járvány lecsengése után. A németországi Penny a fizikai boltokra koncentrál a jövőben.

A német élelmiszer-kiskereskedelemben az online értékesítés aránya 2024-ben mindössze 3 százalék körül alakult, így érthető a cég döntése. A vállalat egyben megszüntette a szolgáltatást nyújtó partnerrel, a Wolttal történő együttműködést a nyugat-európai országban.

A Penny online házhoz szállítása több országban is elérhető, Magyarországon több mint 40 településen vehető igénybe a Foodora közreműködésével, míg Csehországban a Wolttal együttműködve több városban működik. Emellett lehetőség van online rendelésre Olaszországban, Romániában és Ausztriában.

A német sajtóban megjelent hírek nem szóltak arról, hogy a cég más országban is hasonló lépésre készülne, ám, tekintettel arra, hogy mégiscsak kvázi az anyacég hozta meg a döntést, bőven benne lehet a pakliban, hogy további piacokon, amelyeknél hasonló a tendencia, ugyancsak a házhoz szállítás megszüntetéséről határoznak majd a jövőben.