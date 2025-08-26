Külföld :: 2025. augusztus 26. 12:07 ::

Washingtonban járt hízelegni a dél-koreai elnök - újra összehozná Trumpot Kim Dzsong Unnal

Donald Trump hétfőn az új dél-koreai elnökkel, Li Dzse Mjunggal találkozott a Fehér Házban, és a találkozón kijelentette, kész újra találkozni Kim Dzsong Unnal – ezt a CNN írja.

Li Dzse Mjung elnök szerint Trump első ciklusa alatt stabilabb volt a térség helyzete, és kiemelte, hogy az amerikai elnök az egyetlen, aki valódi eredményeket ért el Észak- és Dél-Korea kapcsolatainak javításában, és támogatná, ha ezúttal is szerepet vállalna a két Korea közötti béke előmozdításában.



Fotó: Fehér Ház / Facebook

A CNN beszámolója szerint e találkozó fontos pillanat volt új dél-koreai vezetőnek, ugyanis Donald Trump az ő országára is vámokat vetett ki. Li Dzse Mjung komoly üzleti delegációval érkezett, és az út során több bejelentést is tettek: a Korean Air például 103 Boeing repülőgépet vásárolna, a Hyundai pedig korábbi 21 milliárdos befektetési tervét 26 milliárdra növeli.

A látogatás során Li Dzse Mjung több ajándékokat is vitt Trumpnak, például két Make America Great Again felirattal ellátott cowboykalapot, valamint egy különleges golfütőt, és tréfálkozva felvetette, hogy hogy Észak-Koreában is épülhetne Trump Tower, hogy golfozni lehessen Phenjanban is. Az amerikai elnök válaszul azt mondta, hogy kész találkozni Kim Dzsongunnal. „Jó kapcsolatot ápoltunk, ő találkozni akar velem, és mi is vele” – mondta.

Trump és Kim Dzsongun az amerikai elnök első ciklusa alatt háromszor is találkozott – Trump volt az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki Észak-Korea területére lépett. A tárgyalások aztán eredmény nélkül zárultak.

(Magyar Hang)