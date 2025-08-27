Külföld :: 2025. augusztus 27. 13:42 ::

Többtucatnyian vesztették életüket az észak-indiai áradások és fölcsuszamlások miatt

Egy heves esőzések okozta földcsuszamlásban több mint harmincan vesztették életüket India északi részén, Dzsammuban - közölték szerdán a helyi hatóságok.

Leomlott és egy zarándokútra zúdult a hegyoldal egy híres zarándokhely, a Vaisno Devi szentély közelében, a földcsuszamlás legkevesebb 34 halálos áldozatot követelt az ANI indiai hírügynökség szerdai jelentése szerint, mintegy húsz embert kórházba szállítottak. A mentőegységek szerdán eltűntek után kutattak a zarándokútra zúdult kövek, sziklák és sár között. Az Észak-India egyik legnépszerűbb zarándokhelyére vezetőt utat lezárták a szerencsétlenség miatt.

Három ember megáradt folyókban vesztette életét alacsonyabban fekvő térségekben.

A himalájai régióban, a kasmíri Kistvarban a felhőszakadások okozta természeti katasztrófában a múlt héten hatvanan haltak meg, és mintegy kétszázan eltűntek. A közeli Dzsammuban az Indiai Meteorológiai Hivatal közlése szerint kedden 368 milliméter csapadék hullott. Az előrejelzés szerint a hegyvidéki Ladakh régióban, Himácsal Pradesben, Dzsammuban és Kasmírban további erős viharokra és heves esőzésre kell számítani.

Dzsammu, Himácsal Prades és Pandzsáb államok számos részén elrendelték az iskolák zárva tartását.

A hatóságok igyekeznek helyreállítani a telekommunikációs szolgáltatásokat - mondta el Omar Abdullah, Dzsammu és Kasmír főminisztere.

Dzsitendra Szingh indiai tudományos és technológiai miniszter az X közösségi platformon számolt be arról, hogy folyamatosan dolgoznak az áramszolgáltatás, a vízellátás és a mobilszolgáltatások helyreállításán.

Szingh arról is írt, hogy szerdán reggel a Madhopur-híd is súlyos károkat szenvedett az áradás miatt. A televízióban lejátszott felvételeken látható, hogy járművek esnek le az összeomlott hídról.

A Dzsammut India többi részével összekötő főútvonalak közül is megrongálódott néhány.

A szomszédos Pakisztán Pandzsáb tartományában az áradások miatt mintegy 150 ezer embert telepítettek ki az elmúlt hetekben. Június vége óta mintegy 800-an vesztették életüket Pakisztánban az áradások következtében.

(MTI)