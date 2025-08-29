Külföld :: 2025. augusztus 29. 12:59 ::

ENSZ: Irán megfélemlítő eszközként használja a kivégzéseket

Iránban meredeken nőtt a kivégzések száma, az iráni hatóságok idén legkevesebb 841 halálos ítéletet hajtottak végre - közölte pénteken az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OHCHR).

Júliusban száz embert végeztek ki, ami az előző év azonos időszakában végrehajtott halálos ítéletek több mint kétszerese - mutatott rá az ENSZ-hivatal. Közlésük szerint a kivégzettek között nők, afgán nemzetiségűek, etnikai kisebbségekhez tartozók és arabok is voltak.

"A kivégzések magas száma azt jelzi, hogy a halálbüntetést szisztematikusan alkalmazzák az állam megfélemlítő eszközeként és az ellenzék elnyomására" - mondta Ravina Shamdasani, az OHCHR szóvivője újságíróknak Genfben. Hozzátette, hogy adataik szerint a halálra ítéltek között aránytalanul sok az etnikai kisebbségekhez tartozó személy és a bevándorló.

A szóvivő úgy fogalmazott, hogy Teherán következetesen figyelmen kívül hagyja a felhívásokat, hogy csatlakozzon a halálbüntetést eltörlő országokhoz.

Az OHCHR közlése szerint jelenleg tizenegy ember vár kivégzésre, közülük hatot "fegyveres lázadással" vádolnak, ötnek pedig amiatt kell felelnie, hogy részt vett a 2022-es tüntetéseken.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Iránt, hogy ideiglenesen függessze fel a kivégzések végrehajtását, és tegyen ezzel egy lépést a halálbüntetés eltörlése felé.

(MTI)