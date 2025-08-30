Külföld :: 2025. augusztus 30. 06:54 ::

Vöröskereszt: egyre több az eltűnt személy a fegyveres konfliktusok miatt

Mintegy 70 százalékkal emelkedett az utóbbi öt évben az eltűnt személyek száma világszerte a vöröskereszt adatai szerint.

Tavaly év végén 284 ezer eltűntet tartott számon a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), míg 2019-ben ez a szám 169 500 volt - közölte pénteken Pierre Krähenbühl, a szervezet főigazgatója, aki szerint a drámai emelkedés hátterében a konfliktusok egyre növekvő száma, a tömeges migráció és a hadijogi szabályok egyre gyengülő betartása áll.

Szudántól kezdve, Ukrajnán át, Szíriáig és Kolumbiáig egyértelmű a tendencia: az eltűntek egyre emelkedő száma azt mutatja, hogy a konfliktusokban szemben álló felek, illetve szövetségeseik nem védik meg az embereket. A vöröskereszt számai a jéghegy csúcsát mutatják, és csak azokat az eseteket foglalják magukba, amelyekről családtagok révén a szervezet hivatalosan értesült. A valós adatok sokkal magasabbak lehetnek - ismertette Krähenbühl.

Az ICRC a Nemzetközi Vörös Félhold Mozgalommal együtt szerte a világon kutat eltűnt személyek után, akiket a Family Links Network hálózaton keresztül próbálnak visszajuttatni a családjukhoz. A szervezet munkatársainak nyomozó munkája időnként sikerrel jár, tavaly 16 ezer eltűnt embert találtak meg.

(MTI)