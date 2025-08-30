Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese azzal fenyegetőzött, hogy Oroszország ellenintézkedéseket tesz, ha Ausztria a NATO-hoz csatlakozna. Bécs behívta az orosz ügyvivőt, és visszautasította Medvegyev kijelentéseit. Klaudia Tanner védelmi miniszter megerősítette, hogy Ausztria semleges marad, és nem enged semmilyen zsarolásnak.
Ausztriát fenyegető kijelentéseke hangzottak el Moszkvában. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese kijelentette, hogy ha Bécs Finnország és Svédország példáját követve belépne a NATO-ba, Oroszország „ellenintézkedéseket” tesz. A katonai szövetségbe való belépés Ausztriát pedig „tűztámadások célpontjává” tenné.
Az Óvilág országait elragadta a militarista őrület. Mint megbabonázott lepkék, úgy özönlenek az Észak-atlanti Szövetség pusztító lángjához. Egészen a közelmúltig még voltak olyan európai államok, amelyek megértették: a biztonság katonai blokkokhoz való csatlakozás nélkül is biztosítható
– írta a Russia Todayen megjelent cikkében Medvegyev.
A korábbi orosz elnök szerint Ausztria semlegességének aláásása már a kilencvenes években elkezdődött az „EU közös védelempolitikájában való részvétel” címszó alatt. Ausztria fokozatosan „NATO-izálódott” – részt vesz a „Partnerség a békéért” programban, és de facto a szövetség logikájának részévé vált. Majd felsorolta, hogy 2024-ben több ezer NATO-jármű haladt át az országon. A semlegesség azonban Ausztria államiságának alapja, amely három 1955-ös dokumentumban van rögzítve, és ezek eltávolítása esetén „az osztrák államiság egész építménye összedől” – fogalmazott.
Felidézte, hogy a rendelkezéseket ismerő Karin Kneissl, Ausztria volt külügyminisztere, a jelenleg a szentpétervári állami egyetem G.O.R.K.I. (Oroszország kulcsfontosságú kérdéseinek geopolitikai megfigyelőközpontja) Központjának vezetője is hangsúlyozta, hogy a semlegesség status quójának megváltoztatásához az 1955-ös szerződést aláíró összes szövetséges hatalom beleegyezésére szükség van, beleértve Oroszországot is. „Moszkva fenntartja magának a jogot, hogy vétót emeljen Bécs NATO-hoz való csatlakozása ellen” – hangsúlyozta.
Moszkvának, amely lényegében a modern Ausztria egyik építője volt, a válasz egyértelmű: a háborús hisztéria lelkes híveinek pofont kell adni a nemzetközi jog keretei között. Két kulcskérdés – hogy Ausztriának joga van-e egyoldalúan lemondani törvényileg rögzített semlegességéről, és hogy önállóan dönthet-e a NATO-csatlakozásról – mindkettőre egyértelműen nemleges a válasz
– emelte ki. Medvegyev megjegyezte, egy esetleges NATO-csatlakozással nő annak a veszélye,
hogy maga az osztrák hadsereg is orosz támadások célpontjává válhat.
Helsinki és Stockholm belépése után Oroszország már reagált – Ausztriára vonatkozóan „sincs kivétel” – írta Medvegyev.
Bécs behívatta az orosz ügyvivőt
A fenyegetés után Oroszország ügyvivőjét behívták az osztrák külügyminisztériumba. A bécsi minisztérium Medvegyev kijelentéseit Ausztria belügyeibe való beavatkozásként utasította vissza. Mint fogalmaztak, a fenyegetéssel egy belpolitikailag kényes témára tapintottak. Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter egy interjújában kétségbe vonta azt, hogy az országnak védelmet nyújtana a semlegessége: egy „egyre agresszívabb Oroszország” láttán szükség van beruházásokra a saját védelem terén – és az új partnerségekről szóló vita sem lehet tabu.
Jelenleg ugyan sem az osztrák parlamentben, sem a lakosságban nincs többség a NATO-csatlakozás mellett, ennek ellenére a vita nyitott, mióta Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát – írja a Kronen Zeitung.
Jogilag egy ilyen lépés ellentmondana az 1955-ben az alkotmányban rögzített „örök semlegességnek”. Az FPÖ, a legerősebb ellenzéki erő ragaszkodik ehhez, és elutasít minden NATO-közeledést.
Osztrák védelmi miniszter: nem engedjük magunkat zsarolni
Az osztrák kormány élesen reagált Medvegyev szavaira. Klaudia Tanner védelmi miniszter leszögezte: „Ausztria NATO-csatlakozása nem téma. Ausztria semleges, és nem engedi magát senkitől zsarolni, még kevésbé fenyegetni!” A moszkvai kijelentés „szánalmas kísérlet függetlenségünk megkérdőjelezésére”. Tovább fogják erősíteni a hadsereget, hogy biztosítsák a semlegességet és szuverenitást.
A NEOS (Az Új Ausztria és Liberális Fórum) sorai közül is heves kritika érkezett. Douglas Hoyos főtitkár „szemérmetlen kísérletről” beszélt „demokráciánk aláásására”. A moszkvai beavatkozás félelmet akar kelteni, de az ellenkezőjét éri el: Ausztria szorosabban összezár, Európa eltökéltebb, mint valaha.
(Index)