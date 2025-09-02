Külföld :: 2025. szeptember 2. 07:17 ::

Irakban újból megnyílt az Iszlám Állam által lerombolt moszuli mecset és két templom

Az észak-iraki Moszulban ismét megnyitotta kapuit az újjáépített al-Núri mecset híres "púpos" minaretjével, valamint két keresztény templom, amelyeket az Iszlám Állam terrorhálózat pusztított el ottani uralma idején, most viszont az iraki kormány, az UNESCO és az Egyesült Arab Emírségek támogatásával születhettek újjá a vallási és társadalmi béke jelképeként.

Mohammed asz-Szudáni iraki miniszterelnök hétfőn ünnepélyesen adta át az újjáépített an-Núri mecsetet, amely 2017-es felrobbantásáig Moszul óvárosának szimbóluma volt. A XII. században épült mecset és minaret - ez utóbbit a helyiek Púposnak (al-Hadba) becézik, mert kissé ferdén áll - 2017-ben esett a terroristákat a városból kiűző iraki hadsereg közötti harcok áldozatává.

2014 nyarán itt jelent meg Abu Bakr al-Bagdádi, az Iszlám Állam vezetője, és beszédével hivatalosan is kikiáltotta az Iszlám Állam úgynevezett "kalifátusát" Irakban és Szíriában, amelynek központja Moszulban működött.

Ugyancsak helyreállították és átadták a Közel-Kelet egyik legnagyobb keresztény szentélyét, a szír katolikus Szeplőtelen Fogantatás-templomot, valamint a Moszul óvárosának szívében található domonkos rendi Miasszonyunk Órája-templomot.

Asz-Szudáni a helyszínen hangsúlyozta: a vallási épületek újjáépítése azt az üzenetet hordozza, hogy Irakban továbbra is helye van a békés együttélésnek és a társadalmi sokszínűségnek. A kormányfő hivatala közleményében hozzátette, hogy a templomok "a romokból emelkedtek ki", és újra közösségi otthont jelentenek mindenki számára, megkülönböztetés nélkül.

A mostani rekonstrukció a háború utáni újjáépítés és a vallások közötti béke helyreállításának szimbolikus lépése.

(MTI)