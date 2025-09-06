Külföld, Háború :: 2025. szeptember 6. 20:36 ::

Több százan tüntettek a terrorszervezetnek minősített Palestine Action mellett Londonban

Több százan tüntettek szombaton Londonban a brit kormány által nyáron betiltott Palestine Action palesztinpárti szervezet mellett. A rendőrség összecsapásokról számolt be, és sok tüntetőt őrizetbe vett.

A Palestine Action betiltásáról szóló határozat, amelyet a londoni parlament két háza előzőleg nagy többséggel jóváhagyott, júliusban lépett érvénybe.

A brit kormány által betiltott és így jogilag terrorszervezetnek minősülő csoport az Izraelnek szánt fegyverszállítások akadályozásának meghirdetett céljával alakult 2020-ban.

A Palestine Actionnel együtt jelenleg 84 szerveződés szerepel a terrorizmushoz köthető tevékenység címén Nagy-Britanniában betiltott csoportok listáján. Köztük van mások mellett az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet és az orosz Wagner zsoldoscsoport.

A brit terrorellenes törvény alapján a betiltott szervezetek támogatása bűncselekmény, amelynek elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

A Palestine Action betiltásának közvetlen előzményeként a szervezet tagjai a nyár elején robogókkal behatoltak a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontjára, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérre, és átalakított kézi tűzoltókészülékkel vörös festéket fújtak két Airbus Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgép hajtóműveibe.

A szakértői vizsgálat szerint a két repülőgépben 7 millió font (több mint 3 milliárd forint) kár keletkezett.

A Palestine Action az akciót azzal indokolta, hogy a Brize Norton repülőteréről felszálló katonai repülőgépek hírszerzési tevékenységet folytatnak, amerikai és izraeli harci repülőgépeket látnak el üzemanyaggal és "fegyvereket szállítanak a Gázában folyó népirtáshoz", amelynek Nagy-Britannia a szervezet szerint így közvetlenül is részesévé vált.

Szombaton a tiltás ellenére - szervezők becslése szerint - 1500-an tüntettek a londoni parlamenttel szemközti téren a palesztinpárti szervezet mellett, "Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Actiont" feliratú táblákat a magasba tartva.

A Scotland Yard közölte, hogy szombat estig a demonstráció 150 résztvevőjét őrizetbe vette.

A rendőrségi beszámoló szerint az őrizetbe vételek fő jogi indoka az volt, hogy a résztvevők egy betiltott szervezetet támogattak, és a tüntetők közül sokan rátámadtak rendőrökre is, akiket a tájékoztatás szerint rugdostak, ököllel ütlegeltek, leköptek és megdobáltak.

A tüntetők között volt Sir Jonathon Porritt ismert környezetvédő aktivista és író, aki egykor a brit uralkodó, III. Károly király környezetvédelmi tanácsadójaként is tevékenykedett.

A Scotland Yard beszámolója nem terjed ki arra, hogy a 79 éves Porrittot is őrizetbe vették-e.

A Palestine Action mellett és a csoport betiltása ellen korábban is nagyszabású demonstrációkat tartottak Londonban. A legutóbbi ilyen megmozduláson 650 résztvevőt vettek őrizetbe.

A tüntetések szervezői szerint a Palestine Action nem terrorszervezet, hanem erőszakmentes akciókat végrehajtó polgári engedetlenségi mozgalom, így a betiltásáról és terrorszervezetté minősítéséről hozott kormányhatározat hatalmi és törvényi visszaélés.

A csoportot betiltó kormányhatározat ellen a szervezet jogi képviselői fellebbezést nyújtottak be. Ennek elbírálása novemberre várható, bár a brit kormány a héten ellenkeresetet terjesztett be a fellebbezést engedélyező bírósági döntés semmissé tétele végett.

(MTI)