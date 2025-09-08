Külföld, Háború :: 2025. szeptember 8. 14:42 ::

A lett hatóságok több száz orosz állampolgárt szólítottak fel az ország elhagyására

A lett hatóságok 841 orosz állampolgárt szólítottak fel arra, hogy október 13-ig hagyják el a balti országot, mert nem teljesítették a külföldi állampolgárokra vonatkozó új szabályokat - közölte Maira Roze, a lett bevándorlási hatóság vezetője a közszolgálati televízióban.

A 1,9 milliós lélekszámú, Oroszországgal határos Lettország azt követően változtatott a külföldiekre vonatkozó jogszabályokon, hogy 2022 februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát. A lett lakosságnak körülbelül negyede tartozik az orosz kisebbséghez.

Legális lettországi tartózkodásukhoz az orosz állampolgároknak állandó tartózkodási engedélyért kell folyamodniuk, és nyelvvizsgával kell igazolniuk, hogy a mindennapi élethez szükséges lett nyelvtudással rendelkeznek. Emellett biztonsági ellenőrzésen is át kell esniük.

A szabályozás több mint 25 ezer embert érintett, akik közül több mint 16 ezren már közben megkapták a határozatlan idejű, ezren pedig a határozott idejű tartózkodási engedélyt. A feltételeket nem teljesítő orosz állampolgároknak azonban el kell hagyniuk az országot.

A hivatalos adatok szerint 2600-an már önként távoztak, tíz embert pedig kiutasítottak az országból.

(MTI)