"Éjjeli tolvajként" menekült külföldre a volt ukrán külügyminiszter Zelenszkij elől

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij rendelete miatt külföldre menekült. A politikus szerint azért vették célba, mert nyíltan bírálta az elnök hatalomkoncentrációját és a korrupcióellenes szervek elhallgattatását.



Zelenszkij és csapata nem akarja, hogy rosszat mondjunk róluk külföldön, ezért léptették életbe a tiltást - mondja Kuleba (korábbi fénykép)

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter az olasz Corriere della Sera lapnak adott interjúban vallotta be , hogy menekülnie kellett Ukrajnából. Szavai szerint Zelenszkij új rendelete, amely megtiltotta a korábbi diplomatáknak, hogy elhagyják az országot, közvetlenül őt is fenyegette.

"Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy éjjeli tolvaj. Azért vettek rajtam revansot, mert nyilvánosan elítéltem Zelenszkij szándékát, hogy cenzúrázza a korrupcióellenes intézmények munkáját" - fogalmazott Kuleba.

A volt külügyminiszter közvetlenül a rendelet életbe lépése előtt távozott, mondván, hogy külföldi egyetemeken tanít, és a tilalom súlyosan veszélyeztette volna a munkáját.

Az ukrán hatóságok és Kuleba sajtósai igyekeztek tagadni a hírt, és azt állították, hogy a politikus csupán konferenciára utazott Dél-Koreába, majd onnan Lengyelországba, ahonnan szeptember 21-én visszatér. Ennek ellenére maga Kuleba mondta ki: távozása menekülés volt.

Kuleba 2024. szeptember 5-én távozott a külügyminiszteri posztról, most pedig ő lett az első magas rangú ukrán diplomata, aki nyíltan szembefordult Zelenszkij autoriter lépéseivel.

(MTI nyomán)