Külföld :: 2025. szeptember 9. 14:48 ::

A Volkswagen egymilliárd eurót tervez mesterséges intelligencia alkalmazásába fektetni

A Volkswagen konszern mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásával kívánja növelni hatékonyságát, 2030-ig akár egymilliárd eurót is kész technológiai fejlesztésekre, ipari alkalmazásokra és informatikai rendszerekre fordítani - közölte Hauke Stars informatikai igazgató kedden, a müncheni IAA Mobility iparági kiállításon.

Az informatikai igazgató elmondta, hogy a beruházásokkal 2035-ig a konszern akár négymilliárd eurós hatékonyságnövelést és költségmegtakarítást is el tud majd érni. A fejlesztésekkel egyúttal a termékfejlesztési folyamat is jelentősen felgyorsulhat - jegyezte meg.

"Az MI számunkra a nagyobb sebesség, a jobb minőség és versenyképesség erősítésének kulcsa az egész értéklánc mentén, a járműfejlesztéstől a gyártásig" - mondta Stars. Hozzátette, hogy a konszern célja ezzel a vonzó és innovatív járművek minél gyorsabb fejlesztése és eljuttatása a felhasználókhoz.

"A mesterséges intelligencia használata az egész vállalatban mindenhová, minden folyamatba el fog jutni" - jelentette ki.

A Volkswagen a francia Dassault Systemes szoftvercéggel együttműködve tervez mesterséges intelligencia alapú, a konszern összes márkáját és működési területét felölelő fejlesztési környezetet kiépíteni. A virtuális környezetben végzett tesztekkel a termékfejlesztési folyamatot a mostanihoz képest akár egy évvel is le lehet rövidíteni akár 36 hónapra, vagy még annál is kevesebbre az informatikai igazgató szerint.

(MTI)