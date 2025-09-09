Külföld :: 2025. szeptember 9. 16:36 ::

A belsőégésű motorok betiltása ellen szólaltak fel vezető német politikusok a müncheni autóipari kiállításon

A belsőégésű motorok betiltása ellen szólalt fel a müncheni IAA Mobility autóipari kiállításon az iparág képviselői mellett Friedrich Merz szövetségi kancellár is.

"Az egyes technológiákra vonatkozó egyoldalú politikai döntések nem csak ebben az iparágban jelentik alapvetően a helytelen gazdaságpolitikai irányt" - fogalmazott a kancellár. A cél az, hogy "a technológiai nyitottság révén összekapcsoljuk a versenyképességet és a hatékony éghajlatvédelmet" - hangsúlyozta Merz. Úgy vélte, Németországnak "újra versenyképes, nemzetközileg elismert gazdasági helyszínné kell válnia, amelyet a világ nem csodálkozással, hanem csodálattal néz".

Hildegard Müller, a kiállítást szervező Autóipari Szövetség (VDA) elnöke az EU autóipari klímapolitikájának korrekcióját szorgalmazva kijelentette: "reális helyzetfelmérésre van szükség az új belsőégésű motorok 2035-től bevezetendő tilalmával, valamint a flotta szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó előírásokkal kapcsolatban". Szerint ez "nem jelenti a klímasemlegesség céljának elvetését, hanem éppen ellenkezőleg, hozzájárul annak eléréséhez".

"A fogyasztók még nem állnak készen az elektromos mobilitásra való áttérésre" - mondta Müller. "Azok, akik a valóságtól elrugaszkodva ragaszkodnak a célokhoz, és nem látják, hogy a világon különböző technológiai lehetőségek állnak rendelkezésre a közlekedési átállás sikeréhez, nemcsak a növekedést, a jólétet és a munkahelyeket veszélyeztetik, hanem a klímasemlegesség célját is" - fogalmazott.

Markus Söder bajor miniszterelnök a vásár megnyitóján is megismételte korábbi követelését, hogy térjenek el a belsőégésű motorok betiltásától. "Jelenlegi formájában ez helytelen, ezért fel kell függeszteni és más alternatívákkal kell helyettesíteni" - fogalmazott. Hangsúlyozta egyúttal a szén-dioxid-kibocsátási célok "valósághoz igazítását" is.

Az IW Consult tanácsadó cég által a szövetségi gazdasági minisztérium megbízásából készített tanulmány szerint a német autóipar csökkenő nyereséggel és létszámleépítéssel küzd. A Handelsblatt által közzétett tanulmány szerint 2030 végéig körülbelül 90 000 munkahely megszűnése lehetséges az iparágban.

(MTI)