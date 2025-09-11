Legalább három halottja és hetven sebesültje van a Mexikóvárosnál szerdán történt tartálykocsi-robbanásnak a helyi hatóságok tájékoztatása alapján.
Clara Brugada, a mexikói főváros polgármestere az X közösségi platformon úgy tájékoztatott, hogy a cseppfolyósított gázt szállító 49,5 köbméteres tartálykocsi felborult, majd felrobbant a főváros Iztapalapa kerülete és a szomszédos Chalco város között egy autópálya-felüljáró alatt vezető kanyarban. A keletkezett tűz elborított több másik járművet is.
❗️🇲🇽 - A fuel tanker truck exploded on a major highway in Mexico City’s Iztapalapa borough on September 10, 2025, injuring at least 70 people, with 19 in critical condition due to severe burns.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 11, 2025
The explosion, which occurred under a highway overpass, sent flames and thick smoke… pic.twitter.com/I1bgDnTeFP
A polgármester tájékoztatása szerint a robbanás lökéshullámában és a tűzben legalább hetvenen megsérültek, közöttük 19-en súlyos égési sérüléseket szenvedtek, hárman kórházban haltak meg.
A főügyészség kivizsgálja a baleset pontos okait - közölte Brugada.
Laura Velázquez, a nemzeti polgári védelem koordinátora az N televíziós csatornának tett nyilatkozata szerint a tűzoltók eloltották a tüzet.
(MTI)