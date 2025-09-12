Külföld :: 2025. szeptember 12. 10:39 ::

Ausztrália "példátlan iszalomofóbiával" küzd, miközben a szélsőségeket is szűrniük kell, hogy védjék a zsidókat

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök pénteken ígéretet tett rá, hogy kormánya fontolóra veszi az iszlamofóbiáról szóló független jelentés ajánlásait, miután a riport szerint az országban "példátlan szintet" ért el a muzulmánok elleni gyűlölet.

A dokumentumból, amelyet pénteken a kormány iszlamofóbia elleni küzdelemre kinevezett különmegbízottja tett közzé, kiderül, hogy az iszlamofóbia elfogadottsága olyan széles körben elterjedt Ausztráliában, hogy számos incidensről nem is készül jelentés.

"A valóság az, hogy Ausztráliában az iszlamofóbia tartósan létezik, időnként figyelmen kívül hagyják, máskor tagadják, de sohasem kezelték megfelelően" - mondta el Aftab Malik egy sydney-i sajtótájékoztatón, amelyen Albanese is csatlakozott hozzá.

"Láttunk nyilvános bántalmazást, graffitiket. Láttuk, hogy muzulmán nőket és gyerekeket vettek célba, nem azért, amit tettek, hanem csak önmagukért és azért, amit viselnek" - hangsúlyozta a különmegbízott.

A 60 oldalas jelentés 54 ajánlást fogalmazott meg a kormány számára, köztük a vallási alapú diszkrimináció kivizsgálását, valamint annak felmérését, hogy milyen hatást gyakorol az iszlamofóbia a társadalmi kohézióra és demokráciára.

Malik tavaly kapta azt a megbízást az ausztrál kormánytól, hogy fogalmazzon meg olyan lépéseket, amelyekkel megelőzhető az iszlamofóbia terjedése, ugyanis Ausztráliában megemelkedett az antiszemita és iszlamofób incidensek száma, mióta Izrael háborút indított a Hamász ellen a palesztin szervezet csaknem két évvel ezelőtti izraeli támadását követően.

"A legutóbbi fordulópont a 2023. október 7-i támadás volt Izraelben, azóta példátlan szintet ért el az iszlamofóbia" - fogalmaztak a jelentésben.

Az iszlamofóbiával kapcsolatos gyűlöletcselemények nyilvántartása szerint a regisztrált incidensek száma a konfliktus kezdetétől 2024 novemberéig 150 százalékkal nőtt.

Albanese leszögezte, hogy az ország legfontosabb értékeivel megy szembe az, ha valakit a vallási meggyőződése alapján támadnak, és megígérte, hogy "alaposan megfontolja" a jelentés ajánlásait.

"Az ausztráloknak bármely közösségben biztonságban kell magukat érezniük az hazájukban. Meg kell bélyegeznünk az iszlamofóbiát vezérlő, és társadalmunkban megosztottságót szító gyűlöletet, félelmet és előítéletet" - mondta a miniszterelnök.

Albanese júliusban Jillian Segal ügyvédet nevezte ki az antiszemitizmus elleni küzdelem különleges megbízottjává, aki jelentésében azt javasolta, hogy csökkentsék azoknak az egyetemeknek a finanszírozását, amelyek nem biztosítják a zsidó diákok védelmét, és szűrjék ki a szélsőséges nézeteket vallókat a vízumkérők és nem ausztrál állampolgárok között.

(MTI nyomán)