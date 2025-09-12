Külföld :: 2025. szeptember 12. 21:43 ::

Isztambuli főpolgármester: "olyan valaki állította össze a vádiratot, aki tudta, hogy legyőzném a következő választáson"

Megjelent pénteken Isztambulban a bíróság előtt a korrupcióval vádolt és március óta letartóztatásban lévő isztambuli főpolgármester, Ekram Imamoglu, akit azzal is vádolnak, hogy jogtalanul szerezte az egyetemi diplomáját - a vád megakadályozhatja indulását a következő elnökválasztáson.

Az ügyészség szerint a Recep Tayyip Erdogan elnök legesélyesebb kihívójának számító Imamoglu nem kaphatott volna diplomát az Isztambuli Egyetemen az 1990-es években, tanulmányainak első két évét ugyanis az Észak-ciprusi Egyetemen végezte, amelyet akkoriban nem ismert el a Török Felsőoktatási Tanács.

Márciusi letartóztatása előtt egy nappal az Isztambuli Egyetem érvénytelenítette Imamoglu diplomáját. A török alkotmány értelmében az elnökválasztáson csak egyetemi diplomával rendelkező jelöltek indulhatnak.

Az Isztambul Silivri negyedben lévő börtön tárgyalótermében megjelenő Imamoglut nagy tapssal fogadták hívei. Imamoglu kijelentette, hogy a vádiratot "olyan valaki állította össze, aki tudta, hogy legyőzném a következő választáson".

Az isztambuli főpolgármester képtelenségnek nevezte a diplomahamisítási ügyet, és kijelentette, hogy "verítékes munkával" szerezte meg a diplomáját.

Az ügyész 2 év 6 hónaptól 8 év 9 hónapig terjedő börtönbüntetés kiszabását kérte Imamoglura, halmazati büntetésként pedig a közügyektől való eltiltást.

(MTI)