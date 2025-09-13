Észak-Korea bírálta szombaton Dél-Koreának, Japánnak és az Egyesült Államoknak a térségben zajló hadgyakorlatait, megengedhetetlennek nevezve a "Koreai-félsziget hatalmi egyensúlyának felborítását" - olvasható a KCNA észak-koreai állami hírügynökség közleményében.
A phenjani vezetés szócsövének számító KCNA aggasztó fejleménynek nevezte a hadgyakorlatokat, leszögezve, hogy a műveletek Észak-Koreát saját nukleáris kapacitásai erősítésére kényszerítik.
A hírügynökség figyelmeztetett arra is, hogy az ilyen jellegű műveletek nem csupán a félsziget, de a régió más részei biztonsági helyzetének is ártanak.
Az Egyesült Államok csütörtökön kezdte meg Japánnal közös, "Elszánt Sárkány" fedőnevű, szeptember 25-ig tartó hadgyakorlatát, hétfőn pedig kezdetét veszi a "Vasbuzogány" kódnevű, amerikai-dél-koreai nukleáris hadgyakorlat, amely várhatóan szeptember 19-ig tart majd.
