Szegény pufit megint nukleáris kapacitásai erősítésére kényszerítik

Észak-Korea bírálta szombaton Dél-Koreának, Japánnak és az Egyesült Államoknak a térségben zajló hadgyakorlatait, megengedhetetlennek nevezve a "Koreai-félsziget hatalmi egyensúlyának felborítását" - olvasható a KCNA észak-koreai állami hírügynökség közleményében.

A phenjani vezetés szócsövének számító KCNA aggasztó fejleménynek nevezte a hadgyakorlatokat, leszögezve, hogy a műveletek Észak-Koreát saját nukleáris kapacitásai erősítésére kényszerítik.

A hírügynökség figyelmeztetett arra is, hogy az ilyen jellegű műveletek nem csupán a félsziget, de a régió más részei biztonsági helyzetének is ártanak.

Az Egyesült Államok csütörtökön kezdte meg Japánnal közös, "Elszánt Sárkány" fedőnevű, szeptember 25-ig tartó hadgyakorlatát, hétfőn pedig kezdetét veszi a "Vasbuzogány" kódnevű, amerikai-dél-koreai nukleáris hadgyakorlat, amely várhatóan szeptember 19-ig tart majd.

(MTI)