2025. szeptember 15. 06:55

Széleskörű csúcstechnológiai együttműködésre lép Nagy-Britannia és az Egyesült Államok

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok széleskörű technológiai megállapodást készül kötni Donald Trump amerikai elnök kedden kezdődő szigetországi látogatása során - jelentette be a brit nagykövetség Washingtonban.

A megállapodás célja az együttműködés erősítése a két ország technológiai szektorai között és a lehetőségek javítása az Atlanti-óceán mindkét oldalán működő vállalatok és fogyasztók számára. A partnerség olyan kulcsfontosságú technológiákra fog összpontosítani, mint a mesterséges intelligencia (MI), a félvezetők, a távközlés és a kvantumszámítás.

"Az olyan csúcstechnológiák, mint az MI és a kvantumszámítás, megváltoztatják az életünket" - nyilatkozta Liz Kendall brit technológiai miniszter.

Donald Trump kedden érkezik második, háromnapos állami látogatására Nagy-Britanniába. Az elnököt egy amerikai üzleti vezetőkből álló delegáció kíséri, köztük Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója és Sam Altman, az OpenAI vezetője is.

A látogatás keretében a BlackRock vagyonkezelő cég egy médiajelentés szerint 700 millió dollárt kíván befektetni egy brit adatközpontba a Sky News csatorna szombati beszámolója szerint. Az olyan amerikai cégek, mint az Anthropic és az OpenAI, egyre több leányvállalatot alapítanak Londonban.

(MTI)