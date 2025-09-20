Külföld :: 2025. szeptember 20. 14:58 ::

Az ENSZ-közgyűlés nagyeszű elnökén egész biztos nem múlik a 360 fokos reformfordulat

Alapvető reformokra szorul az ENSZ, mert a Biztonsági Tanács tagjai vétójukkal túl gyakran gátolják a nemzetközi közösség béketörekvéseit, miközben a szervezet egyre nagyobb pénzügyi nyomás alatt áll - jelentette ki Annalena "360 fokos fordulat" Baerbock, az ENSZ-közgyűlés elnöke pénteken a német médiában. Reem Alabali Radovan fejlesztési miniszter pedig bejelentette: Berlin 30 millió eurós segélyt tervez eljuttatni a Palesztin Hatóságnak.

A korábban német külügyminiszteri posztot betöltő Baerbock kiemelte, hogy a vétójog túl gyakori alkalmazása megbénítja a világszervezet cselekvőképességét és aláássa tekintélyét. Példaként a gázai háborút és az Ukrajna elleni orosz agressziót említette, amelyekben szerinte az ENSZ nem tudott érdemi befolyást gyakorolni. "Ezt nem szabad tovább tűrni" - mondta a Deutschlandfunk rádióban.

Baerbock szerint az egyre nagyobb pénzügyi nyomás alatt álló világszervezet működését hatékonyabbá kell tenni, például a segélyprogramok összevonásával, hogy a támogatások célzottabban érjék el a rászorulókat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a világszervezet szerepe továbbra is meghatározó, hiszen az Élelmezési Világprogram (WFP) milliókat mentett meg az éhhaláltól, és a koronavírus-járványt az Egészségügyi Világszervezet nélkül soha nem sikerült volna megfékezni.

A német belpolitikában közben vita bontakozott ki a Palesztin Nemzeti Hatóságnak szánt támogatásról. Reem Alabali Radovan német gazdasági együttműködési és fejlesztési miniszter a Tagesspiegel című lapnak nyilatkozva közölte: a német kormány 30 millió eurós segélyt ígért a Palesztin Nemzeti Hatóságnak az Izrael által visszatartott adóbevételek miatt kiesett források pótlására. Hozzátette, hogy ehhez a német kancellár és a pénzügyminiszter is hozzájárult.

A Bundestag kereszténydemokrata (CDU/CSU) frakciója azonban jelezte: egyelőre blokkolja a kifizetést. A CSU vezetője szerint tisztázni kell, pontosan milyen projektekre fordítanák a pénzt, és minden olyan felhasználást ki kell zárni, amely Izrael biztonságát veszélyeztetné.

A szociáldemokrata SPD viszont azt hangsúlyozta, hogy a palesztin területeken kialakult humanitárius helyzet miatt a támogatás elengedhetetlen, de ez a párt is támaszt feltételt: a Hamász palesztin iszlamista szervezet ne részesülhessen belőle.

(MTI nyomán)

