Külföld :: 2025. szeptember 23. 15:18 ::

A dán kormányfő súlyos támadásról beszél drónröptetés-ügyben, Norvégiában szingapúri turisták miatt pánikoltak

A koppenhágai repülőtér forgalmát megzavaró drónok berepülése az eddigi legsúlyosabb támadás volt Dánia létfontosságú infrastruktúrája ellen - jelentette ki kedden Mette Frederiksen dán kormányfő.

Ez az eset megmutatja, milyen időket élünk, illetve, hogy társadalmunknak mire kell felkészülnie - mondta Frederiksen a Ritzau dán hírügynökség jelentése szerint. Hozzátette: nem zárnak ki semmilyen lehetőséget arra vonatkozóan, hogy ki állhat az incidens mögött, amely beleillik a más európai repülőtereken a közelmúltban észlelt drónberepülések, légtérsértések és kibertámadások mintájába.

Hétfő este két-három drónt láttak repülni a Skandinávia legnagyobb légikikötői közé tartozó koppenhágai repülőtér közelében, emiatt a fel- és leszállásokat felfüggesztették, több járatot más városokba irányítottak. A forgalom kedden kora reggel indult újra. Oslo repülőtérnek légterét is lezárták drónok miatt, ott hajnali 3 után indulhatott újra a forgalom.

Jens Jespersen koppenhágai rendőrkapitány azt közölte: a drónok száma és mérete, illetve az incidens időzítése alapján a dán hatóságok úgy vélik, feltehetően egy "hozzáértő aktor" lehetett a háttérben, akinek megvoltak a képességei, a motivációi és az eszközei a művelet végrehajtásához. Elmondása szerint azt még nem tudják megállapítani, hogy az oslói és a koppenhágai esetnek van-e közük egymáshoz.

Flemming Drejer, a dán hírszerzés műveleti igazgatója újságíróknak azt mondta: Dánia "súlyos szabotázs fenyegetésével" néz szembe.

Kitoloncolhatnak Norvégiából két szingapúri turistát, aki drónt reptetett Oslo belvárosában

Kitoloncolhatják Norvégiából azt a két szingapúri turistát, aki drónt reptetett Oslo belvárosa fölött, megsértve ezzel a vonatkozó tilalmat.

A középkorú szingapúri házaspárt hétfő este állították elő, miután felmerült a gyanú, hogy ők reptettek egy drónt Oslóban az operaház épülete és az Akershus történelmi erőd fölött. Az eset pár órával azelőtt történt, hogy néhány órára fel kellett függeszteni a forgalmat az oslói és a koppenhágai repülőtéren drónberepülések miatt.

Az Akershus erőd közelében található egy kompkikötő és egy, a hadsereg által használt terület is.

André Kvistad Alme helyettes ügyész elmondta: eljárást folytatnak az ügyben a légiközlekedési szabályok megsértése címén, és bár a vizsgálat még kezdeti szakaszban van, pillanatnyilag nincs ok azt feltételezni, hogy a szingapúri turisták ügyének köze lehet a repülőterek forgalmának megzavarásához.

(MTI)