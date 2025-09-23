Külföld, Háború :: 2025. szeptember 23. 18:50 ::

Svéd védelmi miniszter: a békeidős gondolkodásmódról át kell térni a háborús felkészülésre

Pal Jonson svéd védelmi miniszter kedden felszólította Európát, hogy növelje a fegyveres konfliktusokra való felkészültségét az Oroszország jelentette fenyegetésre tekintettel.

A békeidős gondolkodásmódról át kell térni Európában a háborús felkészülésre - jelentette ki a Berlinbe látogató Jonson, mielőtt német kollégájával, Boris Pistoriusszal találkozott.

A svéd védelmi miniszter a Konrad Adenauer Alapítványban tartott rendezvényen felszólalva emlékeztetett rá, hogy Oroszország fegyverkezik, halálosabb haderőt fejleszt, és komoly előrelépést tett a nagy hatótávolságú fegyverek és az elektronikus hadviselés terén.

Jonson arra is felhívta a figyelmet, hogy a NATO-országok védelmi együttműködését jobban el kell mélyíteni. "A védelmi beruházásoknál a szövetségen belüli sokféleségről beszélünk"- mondta Jonson. "Ez nem jó. Nem akarok széttöredezettséget látni a védelmi beruházások terén" - nyomatékosította.

Svédország, amely a hidegháború alatt semleges volt, tavaly csatlakozott a NATO-hoz, azt követően, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen.

"Ukrajnát pajzsnak - vagy, ha úgy tetszik, kardnak - látjuk az orosz katonai terjeszkedéssel szemben" - mutatott rá, hozzátéve, hogy jelenleg azt is látni kell, hogy "Ukrajna pénzügyi támogatásának terhét egyre kevesebb NATO-szövetséges viseli".

Jonson kiemelte annak fontosságát, hogy megerősítsék Svédország és Németország kétoldalú védelmi együttműködését, megjegyezve, hogy a két országnak támogatnia kellene a szabványosítást és a hosszú távú szerződéseket.

Berlin és Stockholm a védelmi stratégia terén ugyanazon az úton jár. A korábbi alulfinanszírozás után az ukrajnai háború és a Balti-tenger régiójában jelentkező orosz fenyegetés miatt jelenleg mindkét ország rekordösszegeket fektet a védelmi beruházásokba - mondta a svéd védelmi tárca vezetője.

(MTI)