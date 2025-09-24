Külföld, Háború :: 2025. szeptember 24. 12:38 ::

Szíriai elnök: mi félünk Izraeltől, nem fordítva

Ahmed es-Saraa szíriai elnök kedden újabb zavargásokra figyelmeztetett a Közel-Keleten, ha Izrael és az elnök által képviselt átmeneti kormány nem jut megállapodásra biztonsági kérdésekben.

A volt dzsihádista vezető, aki 2024 decemberében, Bassár el-Aszad volt elnök bukása után került hatalomra, szerdán az első szíriai vezető lesz, aki 1967 óta felszólal az ENSZ Közgyűlése előtt.

"Nem mi okozunk problémákat Izraelnek. Mi félünk Izraeltől, nem fordítva" - jelentette ki Ahmed es-Saraa az amerikai Middle East Institute nem kormányzati intézmény New York-i rendezvényén. Hozzátette: "számos kockázatot jelent, hogy Izrael késlelteti a tárgyalásokat, továbbra is megsérti légterünket, és behatol területünkre".

A politikus elutasított minden, az országa felosztásával kapcsolatos tárgyalást, miközben Izrael folytatja a betöréseket, és azt állítja, hogy a drúz kisebbség érdekeit védi.

"Jordánia nyomás alatt van, minden Szíria felosztásáról szóló vita káros hatással lesz Irakra és Törökországra" - hangoztatta. Megjegyezte, hogy Szíria éppen most került ki egy évtizedes válságból.

Szíria és Izrael technikailag továbbra is háborúban áll egymással, de Bassár el-Aszad megbuktatása után közvetlen tárgyalásokat kezdtek, a két ország képviselői több alkalommal is találkoztak. Ahmed es-Saraa ugyanakkor korábban elutasította Izrael azonnali elismerését.

(MTI)