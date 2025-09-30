Külföld :: 2025. szeptember 30. 09:38 ::

Száz iráni állampolgárt toloncoltak ki Amerikából

Visszatoloncolt hazájába mintegy száz iráni állampolgárt az Egyesült Államok, a csoportot szállító repülőgép kedden landol Iránban - jelentette a The New York Times című amerikai napilap iráni és amerikai hivatalos forrásokra hivatkozva.

A deportálást több hónapos tárgyalás előzte meg. Egy amerikai charterjárat hétfőn szállt fel Louisiana államból, fedélzetén a száz iránival. A gép Katar érintésével fog Iránba érkezni - értesült a lap.

Az érintettek személyazonosságáról nem tudni részleteket, ahogy arról sem, hogy milyen célból akartak bevándorolni az Egyesült Államokba.

A The New York Times szerint egyesek önként vállalták a kitoloncolást, miután hónapokig bevándorlási központokban tartották fogva őket.

Az iráni bevándorlók hazaszállításának megszervezésében részt vett az iráni külügyminisztérium. Az érintetteket biztosították afelől, hogy biztonságban visszatérhetnek.

