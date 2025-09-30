Külföld, Háború :: 2025. szeptember 30. 13:30 ::

Az amerikai haditechnika verhetetlen - de a lengyelek immár szkeptikusak

Aggodalomra semmi ok: az utóbbi napok ismeretlen (orosz?) eredetű légtérsértéseinek megvannak a megfelelő ellenszereik. Természetesen a felülmúlhatatlanul extraszuper amerikai haditechnika legyőzhetetlen csodafegyverei. Vagy talán mégsem?

Lengyelország mindenesetre felfüggesztette az AMRAAM levegő-levegő rakéták további beszerzését, miután egyetlen csali drónt sem tudtak lelőni a 19-ből, és az egyedüli találatot egy magánház ellen érték el, mert egy holland F-35-ről indított AMRAAM-nak sikerült megrongálnia egy gazda házát.



Fotó: Raytheon

Furcsa módon a felfüggesztés közvetlenül azután történt, hogy a lengyel képviselők megfenyegették Oroszországot a repülőgépei lelövésével. Lengyelországnak jelenleg egyetlen levegő-levegő rakétája van, az AIM-9X, nevetségesen alacsony, 35 km-es hatótávolsággal. Az amerikai AMRAAM, amelynek 160 km hatótávolsága van, elvileg gyenge válasz lett volna az orosz R-37M-re, amelynek 300 km a tényleges hatótávolsága, de úgy tűnik, hogy még gyenge válasz sem telik tőle. Eközben az oroszok idén bemutatták a KS-172-t, amelynek 400 km a tényleges hatótávolsága.

Lengyelország azonban inkább lemond róluk , a hivatalos magyarázat szerint pénzhiány miatt.

Lengyelország megerősíti , hogy az AMRAAM egyetlen sikeres találata egy gazda háza volt.

Az AMRAAM-ot, amely megrongálta a házat, egy holland F-35-ös lopakodó lőtte ki , nem pedig egy lengyel F-16-os.

Ezek az amerikai rakéták, amelyek most baráti áron kb. kétmillió dollárt kóstálnak, láthatóan nem ellenfelek 1000 dolláros drónok ellen sem.

legendás rakéta , a „csöndes vadász”, amely az iraki háborúban „örökre megváltoztatva a légi hadviselés arculatát” és a „légi fölény alapjának” bizonyult, mára mintha kissé elavult volna.

Az amerikaiak legfeljebb az önimádatukat fényezhetik vele, de az orosz és pláne a kínai haditechnikával szemben valószínűleg annyira lennének sikeresek, mint amennyire az utóbbi évtizedek legnagyobb NATO hadiflotta-felvonulása volt a mezítlábas húszi kecskepásztorokkal szemben. Fenn az ernyő, nincsen kas.

GI